Publicaron la millonaria deuda de Kanye West

Desde que el músico Kanye West se presentó como candidato para presidente, tuvo que dejar en claro todos los detalles sobre sus finanzas.

En el mundo de la política, lo más usual es que las parejas de los postulantes aclaren su situación económica. Sin embargo, no fue así con la esposa de Kanye West.

Kanye West encabeza la lista de los artistas con más discos vendidos en todos los tiempos: vendió más de 100 millones. Su pareja, la empresaria Kim Kardashian, estrella del show televisivo “Keeping Up with the Kardashians”, no se vio obligada a hacer esto.

Por lo que informó el medio digital de noticias financieras, Business Insider, la esposa de Kanye West quedó exceptuada por “circunstancias inusuales”.

Kim Kardashian y Kanye West eran amigos muy cercanos, hasta que en 2012 comenzaron a salir. Yeezy Apparel, la empresa de Kanye West, vale 50 millones de dólares. Por otro lado, con su trabajo en las campañas de Nike y Adidas, West ganó entre 30 y 75 millones.

Sin embargo, la cantidad de dinero que Kanye West debe lo supera todo: tiene una deuda de 100 millones de dólares, mayormente pertenecientes a hipotecas.

En abril de este año, la revista Forbes anunció que Kanye ya es oficialmente billonario. Lo que lo hizo llegar a esta cifra fue su trabajo con Yeezy.

Además, Kanye West hizo una enorme cantidad de inversiones en distintas empresas, sumado al gran número de ingresos que ya generaba con su música.