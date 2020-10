Cicpc detienen a miembros de la banda «LOS MOTINES» en Nueva Esparta

View this post on Instagram

DELEGACIÓN MUNICIPAL PORLAMAR, informa la aprehensión de cuatro personas y el desmantelamiento de la BANDA "LOS MOTINES" ◼️ *INVESTIGADOS:* 01.-Elizabeth Desiree Velásquez Ortiz, Venezolana 02.- Florani del Carmen Gómez Carreño, Venezolana, 03.- Ernesto Enrique Velázquez Ortiz, quien presenta un registro policial por el delito de Hurto. 04.- Ligianys Del Valle Salazar Ortiz, quien presenta un registro policial por el delito de Robo.- Hechos ocurridos en el Sector el Poblado, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta, en horas de la madrugada del día miercoles 16-09-2020. Realizándose las aprehensiones en el mismo sector ◼️ *EVIDENCIAS COLECTADAS:* ° Un neumático para vehiculo de carga con su respectivo rin. ° Una cocina, marca Mueller.- ° Dos Televisores, Marca Samsung, de 32". ° Una cama infantil, color fucsia.- ° una licuadora, marca oster, color azul.- ◼️ *RESEÑA:* Funcionarios adscritos a la Brigada contra Hurtos, de esta Delegación Municipal, lograron la aprehensión de las personas en referencia luego de incautarle las evidencias en mención las cuales guardan relación con una investigación por el delito de Hurto