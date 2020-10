Cómo recoger setas con las mejores App gratuitas #españa

Recoger setas es casi una religión en algunas zonas de España. Empieza la época de recolección y en estos tiempos que corren se hace complicado encontrar los mejores sitios para ir en busca de setas. Esta actividad que nos permite conectar el aire libre con la gastronomía no tiene precio. Salir en busca de unas setas que pueden convertirse en las protagonistas de un plato majestuoso con un poco de huevo y jamón en forma de revuelto, acompañadas de un tinto. Pequeños placeres de la vida que este año más que nunca no podemos perdernos. Si eres un amante de las setas o este año quieres empezar a recoger este ingrediente, toma nota de estas App.

Las App gratuitas para ir a recoger setas son una buena guía

Si nunca hemos ido a coger setas, una App nos puede ayudar bastante. Será una forma sencilla de ir en busca de este manjar saludable que nos alegrará el día. No solo el sabor es increíble, el placer de hacerlas es indescriptible. Descubrirlas ocultas, encontrar dónde se esconder y comprobar como se llena la cesta de mimbre de estas delicias es algo apoteósico. Si estás pensando en experimentar por primera vez esta sensación, estas son las App más descargadas.

Setas Bolets MushTool es un buen punto de partida. Tanto si somos expertos como amateurs, con esta App disfrutaremos de una serie de herramientas y de consejos que nos harán esta tarea mucho más sencilla. Es gratuita, cada seta que encontremos la podemos comentar con los especialistas, nos indicará si es comestible e incluso hay algunas rutas para empezar a recolectar.



Setas y hongos es una App gratuita para conocer un poco más a cada seta. No se puede ser un buen ‘cazador de setas’ tal como se denominan los más expertos sin conocer a esta presa. Esta aplicación nos dirá qué tipo de seta es y algunas de las características de cada una. Ideal si vamos a buscar setas con niños, también es gratuita.

Setas Setamania es para disfrutar del arte de recoger setas. Con esta herramienta sabremos todos los tipos de setas que hay en la península ibérica. Al momento podemos subir fotos y chatear con expertos y personas que están disfrutando de la misma actividad. Una forma perfecta de invertir el tiempo y de aprender una actividad de lo más necesaria en estos días.

Funginote es una aplicación para los más expertos. El CSIC firma esta aplicación hecha por grandes especialistas. Sabremos el tipo de seta y si es o no comestible. Una manera de aprender y de documentarnos, además de no ponernos en peligro ante el consumo de una seta que no hayamos visto nunca.

Con estas herramientas, un buen GPS, la cesta y las botas, además de ropa de abrigo, esta temporada de setas puede ser espectacular. Atrévete a descubrir cómo recoger setas fácilmente con estas App gratuitas que te descubrirán todo un mundo. El bosque puede ser un lugar maravilloso al aire libre que nos proporcionará un pequeño manjar para disfrutarlo en familia.