Conductores cierran vías en Pariaguán por falta de gasolina

Pariaguán.- Las protestas por gasolina persisten en el sur de Anzoátegui, donde los conductores cerraron vías este jueves 8 de octubre para exigir el suministro, además de que no se cumple el cronograma de distribución establecido ni se respeta la cantidad de litros.

Está vez, los usuarios que pernoctan en cola desde el fin de semana trancaron la vía nacional (troncal 15) en Pariaguán, municipio Francisco de Miranda, para reclamar el suministro del combustible porque en lo que va de semana solo una cisterna distribuyó gasolina en las tres estaciones de servicio que hay en la población.

LEE TAMBIÉN Ramos Allup: AD no participará en las elecciones del #6Dic

Desde las 8:00 am los conductores que permanecen en la estación El Vigía, ubicada en el sector El Samán, cerraron la vía nacional al saber que tampoco este jueves les suministrarían combustible.

Los conductores caminaron hasta la entrada de Pariaguán para cerrar el paso. | Foto: cortesía conductor

Uno de los usuarios, César Delgado, declaró vía telefónica a El Pitazo que estaba en cola desde el domingo 4, para abastecerse de gasolina el día lunes, pues su placa termina en 2. Sin embargo, no ha podido porque la gandola ese día llegó en la tarde a la estación y solo atendieron a unos 200 carros.

«Esa misma gandola llevó gasolina a las otras dos estaciones y no ha habido más despacho. Entonces, ahora estamos en cola los que tenemos placas 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, y 7 y 8. Ya estamos cansados de lo mismo y que nadie responda», alegó.

El afectado indicó que al sitio acudió la Guardia Nacional y la Policía Municipal, pero no informan nada y solo les piden que esperen, que sí va a llegar la gasolina.

En vista de la situación, a las 10:00 am los conductores decidieron caminar hacia la entrada de Pariaguán para cerrar el acceso y ejercer presión para que llegue el combustible. A esta acción se sumaron vecinos en reclamos de agua y gas.

«Aquí la gente no aguanta, porque no hay gasolina, no hay gas, no hay agua. Y el alcalde no dice nada, para él todo está bello y lindo aquí. Él sabe que se hacen listas para la gasolina y lo permite, pero no soluciona», denunció Delgado.

Los manifestantes aseguran que se mantendrán en protesta y con el cierre de vías mientras no se solucionen estos problemas.

Marinelid MarcanoOriente

Marinelid MarcanoOriente