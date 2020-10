Detienen a seis sujetos por porte ilícito de arma de fuego y droga en La Península de Macanao

View this post on Instagram

👉🏼 ¡CONTINUAMOS EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS! Por tenencia de drogas y porte ilícito de arma de fuego, resultaron detenidos seis sujetos que además, no cumplían con las normas de seguridad sanitarias aprobadas para evitar la trasmisión del COVID_19 en el sector Los Marinos, municipio Península de Macanao, estado Nueva Esparta. . . Al momento de la captura los ciudadanos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública de la entidad, quebrantando el distanciamiento social. . . Los efectivos policiales incautaron cinco envoltorios tipo cebolla de presunta cocaína y 25 envoltorios de marihuana con un peso aproximado de 560 gramos, tres armas de fuego tipos revolver y escopeta, ocho cartuchos calibre 38 mm, cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas, un envase de vidrio, un bolso y dinero en moneda extranjera.