Este lunes festivo la Autopista Sur tendrá restricciones por pico y placa en Soacha #colombia

Las autoridades de Movilidad de Bogotá informaron que con motivo del próximo puente que se avecina, en el municipio de Soacha se decretó pico y placa para el próximo lunes 12 de octubre.

Tal y como informó la alcaldía Mayor de Bogotá, esta medida tendrá como objetivo descongestionar la entrada a la capital del país y así evitar afectaciones en la movilidad de esta importante vía.

Previamente en Minuto30: Esta semana empezaron los comparendos por incumplir con el pico y placa en Bogotá

El pico y placa estableció un horario donde los vehículos no podrán ingresar en el plan retorno en sentido Girardot – Bogotá.

Este es el horario:

Hasta las 12m.: no hay restricción.

De 12 m. a 4:00 p.m.: placas impares no podrán circular.

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: placas pares no podrán circular.

Desde las 8:00 p.m. hacia adelante no hay restricción.