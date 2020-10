Te destacarás ahora en todo lo que realices por cuenta propia. La energía planetaria está de tu parte. Así lo decreta el horóscopo de hoy 9 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 9 de octubre de 2020

Toma las cosas con calma y llegarás muy pronto a tu meta. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se impone poner las cosas donde pertenecen. Tu palabra sabia, directa y muy convincente te lleva a solucionar conflictos y malos entendidos. Estás fuerte, decidido y sabrás a dónde quieres llegar. Tu familia sigue siendo muy importante para ti y podrás contar con su apoyo incondicional. Números de suerte: 28, 25, 3.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se impone asumir una actitud suave y apacible a la hora de querer transmitir tu manera de pensar sobre algún asunto familiar o de trabajo. Aquellos que estaban pasando por pruebas difíciles, encuentran soluciones positivas que darán paso a relaciones estables y duraderas. Números de suerte: 6, 35, 2.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Llegó el momento para alcanzar logros en viajes al extranjero. Se presentan oportunidades en el amor y tus conexiones sociales favorecen tu trabajo. En todo lo que hagas estampa tu sello. Muestra tu estilo único. No permitas que te manipulen para que otros se beneficien de tus ideas. Números de suerte: 8, 47, 25.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Simplifícate la vida, Cáncer. No te eches tanta responsabilidad encima, toma las cosas una a la vez y si no puedes resolver todo no te desesperes ya que podrías empeorar la situación. La receta es evitar enfrentamientos ya que existen muchas maneras sutiles de convencer a los demás. Números de suerte: 9, 18, 38.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tus relaciones amorosas mejoran ya que estarás más cariñoso y complaciente para con tu pareja. Cultiva tus dotes sociales pero con responsabilidad. Invita personas claves que puedan ayudarte en tus proyectos y comparte con ellos tus ideas. En distribuir tu trabajo está la clave de tu éxito. Números de suerte: 27, 50, 33.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Todo lo que te propongas hacer será fácil de conseguir pero recuerda seguir en todo momento las leyes del hombre y de Dios antes de aplicar tus fuerzas. Olvida para siempre el ayer, descarga todo rencor o venganza. Alcanzarás más en la vida si estudias tus opciones ante los problemas. Números de suerte: 20, 4, 11.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

No quieras que las cosas sucedan rápidamente y disminuye tu ritmo de trabajo tanto en tu hogar como en tu trabajo. El abuso de tus energías te dejará agotado y susceptible a enfermedades. Si capitalizas de lo negativo que te suceda, se crearán a tu alrededor nuevas posibilidades de triunfar. Números de suerte: 8, 10, 12.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

No quieras ocultar o negar las cosas que te han salido mal, es como esconder el polvo debajo de la alfombra. Si quieres progresar usa tus experiencias para no caer en el mismo error dos veces. Actúa con más seguridad en ti mismo. Si te equivocas acéptalo y aprende de tu experiencia. Números de suerte: 2, 15, 41.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te enfrentarás con problemas en el hogar. Trata de no comentar o fomentar situaciones incómodas que den paso a más fricciones y desacuerdos. Retírate sabiamente hasta que pase toda la tormenta. Dale tiempo a que sanen las heridas. Las mejoras a tu hogar están bien aspectadas. Números de suerte: 5, 10, 8.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Asume la responsabilidad que tienes para contigo mismo. La lectura te servirá como un medio para relajarte y despejar tu mente de preocupaciones. Presta mayor atención e importancia a tu salud. Sigue la autoridad médica. Ahora será cuestión de prevenir y de mantenerte saludable. Números de suerte: 8, 3, 2.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ten paciencia y mucha tolerancia con aquellos con quien compartes tu diario vivir. Evita imponerte, mide tus acciones con la regla de lo justo y lo ecuánime. Los pequeños detalles cobran importancia y relevancia a la hora del romance y la conquista. Pronto verás los frutos de tu trabajo. Números de suerte: 4, 14, 1.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las estrellas exaltan tu creatividad para ayudarte a mejorar las condiciones en que te encuentras. Dale el frente a tus responsabilidades con tu familia y con tu trabajo, así te liberarás de lo negativo y de tus problemas. No te sientes a esperar que alguien lo haga por ti, tú puedes. Números de suerte: 15, 10, 1.