La supuesta prueba de la esposa de Omar Vizquel contra el exgrandeliga

Luego de que el exgrandeliga, Omar Vizquel, se pronunciara sobre las acusaciones en su contra sobre presunta violencia doméstica, la esposa, Blanca García, mostró pruebas de una denuncia que hizo ante una corte en Estados Unidos (EE. UU.) por las agresiones que sufrió. A través de su cuenta en Instagram, mostró el documento de una denuncia presentada ante una corte estadounidense que avala parte de las acusaciones que hizo públicas el pasado martes, 6 de octubre. La denuncia fue hecha ante la corte de la ciudad de Sammamish, en Washington, donde la pareja residía, según el testimonio de García y data del 17 de enero del año 2016. En el documento se puede leer que la denuncia fue hecha por un «asalto de cuarto grado (violencia doméstica), «esto forma parte de los recuerdos bonitos que me dejaste», recalcó García. En otros videos, García también mostró el audio de una presunta conversación telefónica que tuvo con el actual mánager de Toros de Tijuana, en la que ella lo cuestiona sobre la negación de los hechos y él responde: «no, no voy a negar eso». El pasado 6 de octubre, Blanca García acusó a su esposo, Omar Vizquel de violencia doméstica e informó que actualmente se encontraban en un proceso de divorcio. A estos señalamientos el beisbolista respondió a través de otro video: «No participaré en discusiones en las redes sociales que no contribuyan a una solución positiva», dijo.