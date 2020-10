Spider-Man 3 con Tom Holland podría dar inicio a su rodaje este mes

Aunque este año no se estrenará ninguna película de Marvel Studios, Disney está planeando todo lo que será la fase 4 que veremos en 2021.

Una de las más esperadas sigue siendo Spider-Man 3 de Jon Watts, más todavía después de que hayamos sabido que Jamie Foxx se encuentra en conversaciones finales para regresar como el villano Electro de The Amazing Spider-Man 2. Ahora, una nueva imagen desde el set asegura que el rodaje de la cinta de Marvel Studios y Sony Pictures comenzará a mediados de este mes. Su estreno, el 17 de diciembre de 2021.

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19), que recientemente ha provocado retrasos como los de Sin tiempo para morir, Jurassic World: Dominion y The Batman, tanto la grabación como los estrenos de los títulos de la Fase 4 se han visto alterados. Pero poco a poco las cámaras vuelven a encenderse y el trabajo empieza a reanudarse, como es el caso de las series The Falcon and The Winter Soldier, Loki y la película Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings, en producción en Australia. Y algo similar le sucede al filme encabezado por Tom Holland, Zendaya , Marisa Tomei y compañía. Según una imagen compartida por el usuario de Reddit Arsenio3, el rodaje se celebrará en Queens el próximo 16 de octubre -Serenity Now, un guiño a Seinfeld, es el título de producción.

¿DE QUÉ PODRÍA IR ‘SPIDER-MAN 3’?

Poco se sabe de Spider-Man 3, más allá de lo que vimos en el desenlace de Spider-Man: Lejos de casa, que concluía con la supuesta muerte de Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) y la identidad secreta de Peter Parker revelada al mundo -por cortesía de Mysterio y J. Jonah Jameson (J.K. Simmons). El superhéroe arácnido ha sido acusado de asesinato y hay quien piensa que necesitará un abogado en la tercera parte de la trilogía. ¿Matt Murdock/Daredevil? ¿Jennifer Walters/She-Hulk, justo ahora que sabemos que Tatiana Maslany dará vida al personaje? Todo ello es bastante probable, si bien el regreso prácticamente confirmado de Jamie Foxx como Electro podría indicar que la trama ha tomado otro camino.

Aunque se trata de pura especulación a estas alturas, los intérpretes Kirsten Dunst y Dane DeHaan, la Mary Jane Watson de Spider-Man de Sam Raimi y el Duende Verde de The Amazing Spider-Man 2 de Marc Webb, también suenan para sumarse a este o a otros proyectos de Sony y Marvel Studios. ¿Están dando Marvel y Sony los primeros pasos para llevar al cine la versión de acción real de Spider-Man: Un nuevo universo? En ese caso, ¿dónde está Miles Morales? ¿Saldrán también Tobey Maguire y Andrew Garfield? De momento habrá que esperar hasta que los rumores se conviertan en algo más que eso o, por el contrario, acaben esfumándose. Sobre la grabación de este mes en Nueva York, lo más seguro es que ni Holland ni Zendaya ni ningún otro actor estén presentes y bien podría tratarse de una citación para rodar planos que no necesitan intérpretes.

el farandi