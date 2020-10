Vecinos de Parroquia San Juan tienen más de un año con botes de agua

Caracas.- Cerca de la Maternidad Concepción Palacios, en la calle que conecta con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss), en Caracas, hay por lo menos cuatro botes de agua. Residentes de la zona aseguran a El Pitazo que esas tuberías y desagües tienen más de un año dañados y no ha habido respuestas ni de Hidrocapital ni de la Alcaldía de Caracas.

Un vecino del lugar que prefirió no identificarse afirmó que hay cerca de 14 botes y aunque no haya agua en los conjuntos residenciales, las calles y aceras siempre están anegadas. “Nuestra alcaldesa (Érika Farías) ha venido y ha pasado por aquí y todo, pero me imagino que hizo caso omiso y ya”, dijo.

Comerciantes de la parroquia coincidieron y cuando se les preguntó desde hace cuánto tiempo que el agua se pierde en las calles, afirmaron haber perdido la cuenta. “Ahorita porque no hay agua en toda la zona, pero cuando llega, eso son botes y botes por todas partes y agua empozada”, contó.

Víctor Manuel Lucena, residente de un complejo habitacional del programa Misión Vivienda, denunció que frente a los edificios el agua siempre llena la avenida, pero en los apartamentos, nunca hay.

“Aquí sufrimos para bañarnos, porque nunca llega el agua y cuando llega, sale marrón”. Insistió en que, solo en esas residencias, hay cerca de 200 familias afectadas y las autoridades gubernamentales no atienden las demandas.

María Jesús VallejoGran Caracas

