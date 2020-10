+VIDEO | Paulina Rubio confesó que el bullying paralizó su vida

La cantante mexicana Paulina Rubio publicó un video en su cuenta de Instagram para agradecer al público por su apoyo y solidaridad durante toda su carrera pero también para recordar que además de artista es humana y que está consciente de los errores cometidos pero que ha sufrido mucho por el bullying.

“Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mí me transformo. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva”, publicó al pie de un video sentada en un sillón, en su casa, con su mascota.

Lamentó lo que vive la humanidad por la pandemia del coronavirus, dijo que extraña volver a reencontrarse con sus fanáticos, sobre un escenario.

“Han sido momentos de injusticia, me tome un tiempo, un retiro espiritual para conectar con los míos… quién iba a decir que íbamos a vivir sin abrazos, yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos, sin mis niños, sin mis fans… Los extraño en verdad y gracias por el amor, el cariño y los mensajes. Gracias a mi mama, mis amigos, a ustedes, los he sentido muy cerca”, insistió.

Pidió disculpas por los errores cometidos en su último concierto en vivo y aseveró que ha nacido una nueva Paulina. “Tengo muy claras mis prioridades, mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho, yo he trabajado mucho desde chiquita, ustedes me han visto crecer, desde niña, me han visto casarme, divorciarme, tropezarme y levantarme. Soy otra Paulina, tengo muchísimos planes”, remarcó.

800Noticias