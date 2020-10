Winston S. Churchill: Sangre, sudor y lágrimas. Por: Luis E. López Rodriguez

Aunque la expresión literal fue «blood, toil, tears and sweat» (Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor) fue una expresión utilizada por Churchill, ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Esto en el contexto de las repetitivas derrotas de los aliados ante los nazis, a ocho meses de iniciada la Segunda Guerra Mundial. La frase mutó y se convirtió en «Sangre, Sudor y lágrimas» inclusive el propio Churchill la pronunció varias veces, con esta mutación.

Winston Leonard Spencer Churchill, nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim, Reino Unido. Nacido en el seno de una familia aristocrática, fue un destacado periodista, político, escritor y llegó a desempeñar el cargo de Primer Ministro del Reino Unido en dos ocasiones (1940-1945) y (1951-1955). Fue además un avezado orador, de los mejores de su época. Al momento de dejar su cargo como primer ministro en el último período, Churchill había sido el inglés que más cargos oficiales ostentó, llegando a ser Primer Lord del Almirantazgo, ministro del Interior, de Municiones, de la Guerra, de Colonias, de Hacienda y dos veces Primer Ministro. The Old Lion —apodo que se le solía emplear— fue un destacadisimo parlamentario, siendo miembro del Parlamento Británico por sesenta años ininterrumpidos.

Muchos recuerdan a Churchill por ser un símbolo de resistencia. Su inquebrantable espíritu, para asumir la derrota, la rendición o un acuerdo de paz fue fuente inspiradora para la resistencia británica, fue señalado ferozmente por sus detractores, especialmente cuando la pérdida de

vidas humanas hacian mella en la sociedad británica, por consecuencia de la guerra. Siempre fue coherente con su postura de no claudicar y de no materializar acuerdo alguno con la Alemania Nazi. Fue un líder que inspiró, mediante alocuciones radiales levantó el ánimo a sus compatriotas y aliados, a no decaer y a luchar en contra de las Potencias del Eje (Alemania, Reino de Italia y el Imperio de Japón). Los alemanes se rindieron incondicionalmente, el 8 mayo de 1945, dando por culminada la Segunda Guerra Mundial.

Churchill se postula para un nuevo mandato como Primer Ministro pero no lo consigue, es derrotado por Clement Attlee (1945-1951) del Partido Laborista, quien impulsó la asistencia sanitaria universal en el Reino Unido. Winston Churchill consigue un nuevo mandato de (1951-1955) como Primer Ministro del Reino Unido. En 1953 se hace merecedor del Premio Nobel de Literatura

Siempre fue un amigo entrañable de los Estados Unidos, por su pasado en el liderazgo de la guerra, junto a Roosevelt. Realizó cuatro viajes transatlanticos a los Estados Unidos, fue nombrado ciudadano honorario de ese país. La revista norteamericana Life lo calificó como el hombre del Siglo XX.

Churchill era un apasionado de la pintura y la escritura, algunas de sus obras «Historia de los pueblos de habla inglesa» o «La Crisis mundial 1911-1918». El Primer Ministro también fue un avezado fumador de habanos, quizás la afición fue adquirida mientras era reportero en Cuba, su marca favorita Romeo y Julieta, inclusive la marca le hizo homenaje y bautizó a una de sus vitolas como «Churchill» la favorita del inglés. Esto revolucionó el mundo tabacalero, donde posteriormente muchas marcas comenzaron a producir tabacos en ese formato. Los destilados también formaban parte de la dieta diaria de Sir Winston, whisky escocés con soda a media mañana, Champagne, Cognac o Brandy durante el día.

La figura de Winston Churchill es angular, me atrevería a afirmar que ha sido el Primer Ministro Británico más influyente, su figura tanto en Europa, como en el mundo es un símbolo de resistencia. Fue un férreo defensor de la libertad y de la democracia, su lucha en contra de Hitler y los Aliados del Eje fue destacada.

Churchill murió el 24 de enero de 1965 a la edad de 90 años, su funeral fue uno de los más concurridos para la época, al cual asistieron no menos de 300.000 personas.

«El precio de la grandeza es la responsabilidad» W. Churchill

Luis E. López Rodriguez es Abogado, Magister en Estudios Políticos y de Gobierno. Diplomado de Estudios Avanzados en Contratos internacionales y Arbitraje y miembro de la Federación Interamericana de Abogados