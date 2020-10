El otro fútbol: Liberan el FIFA 2021; Kylian Mbappé y 2.3 millones de usuarios ya lo tienen

Kylian Mbappé y otras figuras del París Saint-Germain ya tienen su copia del videojuego FIFA 21, el cual fue lanzado hoy a nivel mundial y en sólo unas horas alcanzó los 2.3 millones de usuarios, según reportes de EA Sports.

“Hola a todos, estamos realmente felices. Tenemos los videojuegos y las nuevas tarjetas. Aquí está la mía, espero que la usen y disfruten el juego”, dijo Mbappé mientras mostró una versión gigante de colección de su tarjeta, que tiene un puntaje de 90, gracias a sus diferentes habilidades.

Cabe mencionar que el jugador francés es el protagonista de la portada de este año, algo que recordó con humor en su cuenta de Twitter personal, ya que subió una foto comparativa de él haciendo su característico festejo hace varios años y la portada del videojuego, donde aparece con la misma pose.

How it started. How it’s going. pic.twitter.com/ugqpj85SW3

— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 9, 2020