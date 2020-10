El tras cámaras de la sesión de fotos de Nacho y Melany que fue criticado

La modelo venezolana Melany Mille compartió en su feed de Instagram un video de sus días de embarazo en donde lucía muy feliz junto a su actual novio, el cantante Nacho. Esto justamente el mismo dio que varios medios de comunicación informaran de manera oficial que el intérprete y la madre de sus hijos menos, Inger Devera, se encontraba divorciados tras varios meses de proceso.

En su publicación, que alegó al hecho de que era “jueves de tbt”, Mille afirmó que su intención era agradecer a la persona que había estado con ella y se había convertido en su amiga durante el tiempo en que estuvo en la dulce espera.

Sin embargo, los internautas no lo vieron del mismo modo y los comentarios negativos no se hicieron esperar, pues aseguraron que la ex Miss intentaba regodearse del hecho de que su novio estuviera divorciado legalmente al fin.

“Nadie la va a querer jamás, no entró por la puerta grande”, “Lo robado no luce”, “Como ya el señor no está casado ya quiere que la vean como la señora Mendoza”, y muchos otros como estos fueron los comentarios que recibió Melany en Instagram.

