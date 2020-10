Latino busca banca en el Congreso para recuperar “la esperanza y el futuro” #eeuu

Rudy Soto, nacido en Idaho de padre mexicano y madre nativa, busca ser el primer latino de este estado en ocupar una banca en el Congreso federal de Estados Unidos para recuperar “la esperanza y el futuro” en respuesta a lo que describió como “uno de los momentos más bajos en la historia del país”.

Soto, demócrata de 34 años, lanzó su candidatura para el Primer Distrito Congresional de Idaho el 18 de noviembre de 2019, una fecha significativa en su vida e intencionalmente elegida porque marca el aniversario de la muerte de su padre. De hecho, esa adversidad fue uno de los factores que lo lanzó a la política, explicó Soto a Efe este viernes en conversación telefónica.

“Mi padre trabajó muchos años en zonas rurales y cuando perdió su trabajo también perdió su cobertura médica. Se enfermó y no pudo acceder a tiempo a los servicios de salud que necesitaba. Por eso, cuando anuncié mi candidatura, mi padre estaba en el centro de mi mente”, dijo.

Thank you Moscow & all who came by during our pop up voter registration & lit drop event @ Friendship Square. Always happy to visit this vibrant community. And, great to see Dulce for Idaho who I hope we will soon have in the Idaho House of Representatives for District 5A. #idpol pic.twitter.com/40Z3C9iPan

— Rudy Soto (@Rudy4Congress) October 9, 2020