‘Madrid se muere’, el mensaje que ha aparecido por sorpresa al configurar de nuevo el TDT #españa

Los madrileños se han encontrado en el día de hoy una gran sorpresa al resintonizar sus televisores después del apagón del TDT que han sufrido algunas comunidades autónomas en estos días. «Madrid se muere» ha sido el mensaje que todos han podido leer y que los ha dejado sin palabras. Esto, al parecer, pertenece a una campaña de concienciación que ha sido lanzada por Canal 33.

El canal perteneciente a la televisión local que se emite en la ciudad de Madrid, ha querido señalar la situación tan crítica que se está viviendo en la capital y es que la ciudad se ha convertido en el centro de las malas noticias. Además del centenar de afectados por el COVID-19 desde el pasado mes de marzo, muchas empresas se encuentran en una situación muy crítica por el bloqueo que ha supuesto la crisis sanitaria.

«Comenzamos la denuncia más brutal que pueda hacerse. Mientras políticos colocan y agitan banderas, mientras ellos se pelean, Madrid se muere. Vamos al abismo y lo denunciaremos hasta el último aliento», explican desde Canal 33 en una publicación de en la red social de Twitter.

«Tras casi 26 años de vida, próximamente Canal 33 TV de Madrid podría anunciar su cierre. Esta televisión madrileña se muere como lo hace el país. Madrid se muere: las pymes, los autónomos y los comercios están cerrando», lamenta Enrique Riobóo, director de la empresa, que se queja por la falta de apoyo institucional: «Funcionamos con 200.000 euros, pero la Comunidad de Madrid, que concede 83 millones de euros al año a Telemadrid, nos ha dado la espalda».

No son pocos los ciudadanos que le han dado la razón al canal a través de las redes sociales y es que la gravedad de la crisis está afectando a todos los sectores de la capital, especialmente a las pequeñas empresas que han visto como sus negocios han caído en los últimos meses al no tener ventas debido a la situación tan crítica que se está viviendo en el país.

