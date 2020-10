Pasó 7 años con dolor de cabeza y resultó tener esto

Cuando tenemos un fuerte dolor de cabeza, lo llegamos a confundir con migraña, como en el caso de una mujer australiana, quien pasó siete años con dolor intenso y resultó que tenía larvas en el cerebro.

De acuerdo con un reporte publicado por The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, una mujer australiana de 25 años de edad presentaba fuertes dolores de cabeza desde que tenía 18 años, en un principio, había sido diagnosticada con migraña de aura visual, cuyos episodios eran de corta duración, los cuales, ocurrían de dos a tres veces al mes y se resolvía con paracetamol y metoclopramida.

Sin embargo, su último episodio no se resolvió como de costumbre, pues durante seis o siete días comenzó a presentar síntomas más graves como: visión borrosa, náuseas, vómitos, fiebre y sudoración, fue entonces cuando en el hospital le recomendaron realizarse una resonancia magnética para descartar algún tipo de tumor.

Tras realizar la resonancia, los especialistas descubrieron una lesión cerebral y procedieron a realizar una cirugía. Sin embargo, la lesión se trataba de un quiste que no estaba hecho de tejido sino de larvas.

El diagnóstico definitivo fue que la paciente padecía de neurocisticercosis, una enfermedad parasitaria que puede ser mortal y es causada por la solitaria Taenia solium, describen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la cual, puede causar síntomas como dolor de cabeza, convulsiones o incluso ceguera.

De acuerdo con los especialistas, la neurocisticercosis se puede contagiar tras comer carne de cerdo infectada, sobre todo, si está mal cocida, aunque también, corremos el riesgo de contagiarnos si no nos lavamos las manos correctamente después de ir al baño, ya que podemos contaminar los alimentos o superficies que tocamos.

Noticias 24