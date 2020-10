Rafael Narváez: Ministro de la Defensa debe apartarse del frente del Plan República

ESPECIAL El abogado defensor de DDHH Rafael aseguró que las declaraciones que ha emitido el G/J Vladimir Padrino han demostrado que tiene parcialidad política, por lo que no garantiza la transparencia del Plan República que, como titular castrense, tiene a su cargo

“Un ministro de la Defensa que, ha manifestado su parcialidad política y ha llegado a decir que la oposición nunca más volverá a ser gobierno en Venezuela no debe estar al frente del Plan República, que tiene labores de custodia y resguardo el proceso electoral y amerita que sea dirigido por oficiales institucionales que se deban a la República y no a una tendencia política”.

Así lo expresó el abogado defensor de DDHH Rafael Narváez, quien recordó que en sus cinco años al frente del ministerio de la Defensa, el G/J Vladimir Padrino López ha demostrado que está favor del gobierno, además que ha comandado las fuertes acciones de represión contra las manifestaciones contra el Ejecutivo.

“El actual ministro de la Defensa ha sido señalado, con nombre y apellido, por parte de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, como responsable de delitos de lesa humanidad; bajo su mando se han producido abusos sistemáticos contra la dirigencia política de una tendencia determinada, según ha demostrado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, y en varias ocasiones ha manifestado su inclinación política, por lo que no es la persona idónea para conducir el de resguardo y custodia de un proceso para el que los venezolanos están llamados a emitir su opinión”, expresó el exparlamentario.

El profesional del derecho insistió en que el Plan República, bajo la conducción del actual ministro de la Defensa, no garantiza la imparcialidad que está establecida el artículo 328 de la Constitución, la cual expresa que la Fuerza Armada Nacional es una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación.

“El Ministro en forma irresponsable ya cantó el resultado de las elecciones parlamentarias el pasado 5 de julio en un discurso encendido, e impregnado de frases a favor del gobierno declaró que ‘mientras exista una FAN antiimperialista y revolucionaria la oposición más nunca será poder político’ lo cual limita el libre ejercicio de los electores para ejercer el voto para dar expresión a un derecho humano político, como parte de los derechos constitucionales”, resaltó el coordinador de la ONG Derechos Civiles.

Indicó Narváez que la historia ha dejado unas huellas lamentables para los electores por el comportamiento del plan República en todas las elecciones, tanto presidenciales, como parlamentarias, de gobernadores, y de alcaldes, y todo esto con una arrogancia y prepotencia que nunca facilitan al elector ejercer su derecho.

“Son los efectivos del Plan República quienes ordenan abrir y cerrar los centros de votación cuando ellos les da la gana, se mantienen dentro de los centros de votación, algo que sirve de intimidación contra los electores y testigos y miembros de mesa y hasta, como se ha visto en grabaciones, han movilizado electores en vehículos de la institución armada”, señaló Narváez.

Añadió que a eso se le suma la crisis sanitaria, el desempleo, los salarios de hambre y el colapso de los servicios básicos, que ha producido más de 70 protestas diarias en todo el país y han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado con detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los ciudadanos, y para colmo, la propia crisis de la pandemia por la covid-19.

“No queda duda alguna que el CNE se ha subordinado nuevamente a las FAN, que bajo el mando de su ministro de la Defensa está alineado con el gobierno, y eso es grave por su parcialidad política. Esto coloca al elector en un grado de indefensión total para ejercer sus derechos constitucionales”, concluyó Narváez.