Will Smith se ríe de su meme y revela la verdad

No solamente Leonardo DiCaprio es el actor perfecto para los memes, si habría que compartir los créditos, sin lugar a dudas Will Smith también tendrá que llevarse el reconocimiento, pues bastó solo una fotografía de él para que un meme diera luz.

Durante su polémica conversación con su esposa Jada Pinkett Smith, el nominado dos veces al Óscar fue captado por el ojo crítico de la Internet y lograron convertirlo en uno de los memes más virales del 2020.

¿Lo recuerdas?

La famosa reacción de dolor del artista al hablar sobre el escándalo surgido por su esposa, quien aparentemente le había sido infiel con un cantante de 27 años.

Finalmente Will Smith decidió hablar sobre el meme viral que parece mostrarlo llorando. En medio de bromas, y quitándole peso al asunto, el actor dijo que su imagen llorosa es culpa de la cafeína.

En una entrevista reciente, aseguró que encontró divertidos todos esos memes sobre su supuesta cara de dolor. También quiso aclarar que no estaba llorando en ese momento.

«No estoy triste, no estoy llorando», dijo. «Creo que porque bebo tanto café me deshidrato y me lloran los ojos. Sé que la gente piensa que estoy llorando todo el tiempo, pero no es así», explicó.

El actor, famoso por la serie El Príncipe de Bel Air, también reveló que su esposa y él filmaron aquella famosa charla a medianoche y de forma un tanto apresurada porque al día siguiente tenían que coger un vuelo a Bahamas.

«Deberíamos haberlo grabado de nuevo», apuntó Jada, también presente en la entrevista. «Al final, todo el mundo estaba en plan: ‘Pobre Will», reconoció el actor entre risas, demostrando, una vez más, que el mejor antídoto para quitarle peso a las cosas es saber reírse de uno mismo.

La Patilla