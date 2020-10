🔥Heat vence a Lakers y les impide coronarse -⚾Rays terminan con sueños de los Yankees -😱Brutal fractura de Santiago Arias

Lo que pasó ayer 🏀 1. Heat vence dramáticamente a Lakers y les impide coronarse Los Angeles Lakers llegaron al quinto juego con una ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA ante el Miami Heat, pero los de Florida comandados por Jimmy Butler se llevaron la victoria dramáticamente con marcador de 111-108😬 Dato: Una noche redonda para Butler que comandó al Heat todo el partido y terminó con un triple doble al marcar 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias🤩 👊 2. Jonrón contra Chapman en la octava entrada termina la temporada de los Yankees Mike Brosseau conectó un jonrón en contra del relevista cubano Aroldis Chapman en la parte baja de la octava entrada y el pitcheo de los Rays dejó al potente bateo de los Yankees de Nueva York en solo 3 hits, para un triunfo de 2-1 en el quinto partido se su serie y conseguir el boleto a la Serie de Campeonato👋 Dato: Fans de Yankees tunden al cubano Chapman por derrota ante Rays😠😰 3. Brutal fractura de Santiago Arias en el Colombia vs. Venezuela El lateral colombiano Santiago Arias sufrió una brutal fractura en el partido entre Colombia y Venezuela en la primera jornada de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022🚑 Dato: Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, los goleadores del Atalanta de Bérgamo, anotaron los tantos con los que Colombia se impuso 3-0 a Venezuela⚽ 🚨 4. Alberto del Río es acusado de secuestro y podría pasar el resto de su vida en la cárcel Un jurado acusó a “El Patrón” de secuestro agravado, crimen por el cual podía pasar desde 2 hasta 99 años de cárcel🚔 Dato: En mayo pasado, el ex luchador de la WWE, Alberto del Río, fue arrestado en Texas después de que una mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente pero salió libre bajo fianza😯 🤗 5. Nadal vs. Djokovic: la final soñada en medio de la pandemia en Roland Garros No fue sencillo, pero Roland Garros tendrá la final soñada entre el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic🎾 Dato: Para ‘Nole’ será su primera final desde que levantó el título en 2016 y también el primer duelo con Nadal en Roland Garros desde que el español concedió su segunda derrota en 2015🤜🤛 😮 6. Excompañero de transmisiones reveló que Julio César Chávez bebía y se drogaba en el trabajo “El Zar” confesó que Chávez solía llegar en estado de ebriedad a las transmisiones y que allí en ocasiones seguía bebiendo y en otras se drogaba😵 Dato: Carlos Aguilar, mejor conocido como “El Zar” compartió durante muchos años el micrófono😶 con Julio César Chávez en las transmisiones de boxeo para México por TV Azteca 🧐 7. Brasil hace pedazos a Bolivia y lo golea 5-0 La selección brasileña propinó este viernes en Sao Paulo la más severa goleada en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar, por 5-0 a la de Bolivia😎 Dato: Con un doblete de Roberto Firmino, sendos tantos de Marquinhos👏 y Philippe Coutinho y un autogol de José María Carrasco la ‘Canarinha’ dio cuenta de los bolivianos