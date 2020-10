ALERTA: Trump «El lunes nos Vemos en Gran Mitin en Florida»

En Florida será el primer mitin de campaña de Trump desde que el 1 de octubre dio positivo al nuevo coronavirus, y cuando apenas faltan semanas para la elección

El médico de Trump, el doctor Sean P. Conley, anunció que desde el sábado Trump podrá retornar a sus compromisos públicos, de forma segura.

Will be in Sanford, Florida on Monday for a very BIG RALLY! https://t.co/TTOlHJT8kr