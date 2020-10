Almeida acusa a Sánchez de «no dar opción» a Madrid al imponer su cierre #españa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado que el presidente, Pedro Sánchez, no dio «opción» a la Comunidad de Madrid para plantear restricciones ante la Covid-19 y ha indicado que una de las medidas propuestas era «bastante absurda».

Según ha explicado en una entrevista con laSexta, Sánchez «daba a elegir sobre cómo hacerlo, pero no lo que había que hacer». «En ningún momento dio opción para ver cuáles eran las mejores medidas. No dio a elegir medidas, dio a elegir las formas», ha lanzado.

El jefe del Ejecutivo planteó tres opciones a la presidenta madrileña: que dictara una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; que solicitase la declaración del estado de alarma para que fuera el Gobierno conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declarase y ratificara las medidas en cuestión; y que fuera el Gobierno quien declarase el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

Para Almeida, la opción de elaborar una Orden es «bastante absurda», pues asegura que «nunca habría entrado en vigor», algo que «debería saber (Sánchez) por el varapalo que se llevó». «Parece absurdo que ofreciera esa posibilidad», ha reiterado.

El también portavoz nacional del PP ha criticado que Sánchez afirmó hace 20 días en la Puerta del Sol, tras reunirse con Ayuso, que no quería «sustituir a la Comunidad de Madrid» para después «implantar un 155 sanitario a esta ciudad».

Tras reconocer que «las cifras son preocupantes» en la región madrileña, el regidor capitalino ha reiterado que las medidas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso «funcionaban».

«Ha fracasado el diálogo»

El alcalde aseguró que «la coordinación entre administraciones tiene que mejorar, la comunicación tiene que se más fluida y los medios materiales tienen que ser más abundantes».

Por ello ha invitado a la clase política a llevar a cabo «un ejercicio de autocrítica», ya que «la división no ayuda, ya no solo desde el punto de vista sanitario». En este punto ha reconocido haber realizado «determinados comentarios que no debería haber hecho».

Si bien, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «tiene una fijación con Madrid y con el modelo de Madrid», y que «tiene que ir a por un bastión de un modelo político que representa las políticas del PP». «Le molesta la libertad de Madrid en términos políticos», ha concluido.

Un aviso «matonil»

Además, el alcalde Almeida ha calificado este sábado de «un tanto matonil» y de «profundamente desafortunado» el aviso dado por Vox en Twitter para derogar la Ley de Memoria Histórica.

‘Derogad la Ley de Memoria Histórica. Primer aviso’, ha lanzado Vox en esta red social tras la condena del PSOE a la vandalización de la estatua de quien fuera presidente del Gobierno en la República, el socialista Largo Caballero en Nuevos Ministerios, que ha amanecido este sábado con las pintadas de ‘Asesino’ y ‘Rojos no’.

El también portavoz nacional del PP ha indicado que «no cabe ensalzar acciones vandálicas», si bien ha pedido «ser coherentes» y entiende que no lo es que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias «ensalce al Che Guevara, que persiguió homosexuales».