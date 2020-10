Efectos secundarios más comunes de los anticonceptivos

Los anticonceptivos hormonales pueden provocar efectos secundarios que, en algunas mujeres, llegan a ser muy incapacitantes. Te explicamos cuáles son los habituales.

Los efectos secundarios de los anticonceptivos no son algo inusual. Aunque se utilizan para evitar embarazos no deseados, no dejan de ser medicamentos, en algunos casos, o instrumentos en otros. Gracias a los avances científicos se han desarrollado diferentes tipos que se adaptan a las condiciones de cada mujer.

Sin embargo, la mayoría se basan en la administración de hormonas. Por ello, suelen tener reacciones adversas que varían en función de la persona. En este artículo te explicamos por qué se producen y cuáles son los más frecuentes.

¿Por qué pueden generarse efectos secundarios con los anticonceptivos?

Los anticonceptivos hormonales son, a día de hoy, el método más eficaz para controlar la fertilidad. Además, son los más empleados por las mujeres, junto a los preservativos. Dentro del grupo encontramos los siguientes:

*Píldoras anticonceptivas.

*Anillo vaginal.

*DIU hormonal: el dispositivo intrauterino de cobre también es un método eficaz que no contiene hormonas. Por lo tanto, sus posibles efectos secundarios son diferentes.

*Parches transdérmicos.

*Implantes subdérmicos.

*Píldora del día después.

El hecho de que se produzcan efectos secundarios por los anticonceptivos se debe atribuir a la administración de hormonas exógenas. De manera general, el ciclo menstrual y todo lo relativo a la fertilidad femenina está regulado por los estrógenos y la progesterona.

Cuando se introducen en el cuerpo hormonas exógenas, la síntesis de las naturales se altera. De esta manera, el ciclo menstrual y la ovulación dejan de seguir su curso normal, razón por la que se impide un embarazo.

El problema es que las hormonas no solo actúan sobre el aparato reproductor. También ejercen su acción en otras partes del cuerpo, como los senos y el tejido adiposo. De ahí que puedan tener más efectos, aparte de interferir en la fertilidad.

Sangrado intermenstrual

El sangrado intermenstrual como efecto adverso de los anticonceptivos es aquel que aparece entre dos menstruaciones de manera inesperada. Según las investigaciones, esta reacción secundaria es frecuente al comenzar a tomar la píldora y, además, es causal de desapego al método, por lo que provoca su abandono en no pocas oportunidades.

Es probable que aparezca durante la adaptación al desajuste hormonal. Sin embargo, si el sangrado se vuelve muy abundante o se prolonga durante más de cinco días, lo ideal es consultar al médico para descartar otras causales.

Mareos, náuseas y vómitos como efectos adversos de los anticonceptivos

Los mareos, náuseas y vómitos son síntomas muy poco específicos. Pueden aparecer por numerosos motivos, pero se ha descrito que hay mujeres que los padecen también al comenzar con el método hormonal.

No obstante, es importante tener en cuenta que, en el caso de que el anticonceptivo sea tomado por vía oral, los vómitos pueden interferir en su absorción. Por lo tanto, es esencial informarse bien sobre si hay que repetir la dosis. Por regla general, cuando el episodio sucede antes de cumplirse 12 horas de la ingesta, debería repetirse.

Sensibilidad en los senos

Como mencionamos al principio, las hormonas también actúan sobre el tejido mamario. De ahí que puedan provocar que los pechos estén más hinchados o sensibles. Incluso, muchas mujeres afirman sentir dolor al tacto, tal y como lo explican en la Revista de ginecología y obstetricia de México.

Dolor de cabeza y migraña

Este es uno de los efectos secundarios más relevantes para algunas mujeres usuarias. En el caso de que una persona padezca migraña, se le suele recomendar evitar los anticonceptivos hormonales y buscar alternativas, ya que existen algunas evidencias que denotan el vínculo.

El motivo, como describe la Clínica Mayo, es que los niveles fluctuantes de estrógenos alteran ciertas sustancias químicas relacionadas con este síntoma. Por ello, lo ideal es prevenir los dolores en algunas fases del ciclo o, si son muy incapacitantes, evitar este tipo de métodos.

Aumento de peso

El aumento de peso es uno de los efectos secundarios que más controversia genera. Parece que no se produce un incremento de la masa corporal como tal. Es decir, no sería el tejido graso el culpable.

Lo más probable es que se retengan líquidos, sobre todo al inicio del uso, por lo que se considera un efecto adverso de los anticonceptivos de inicio. Con el paso del tiempo, el equilibrio hidroelectrolítico interno se estabiliza y ya no hay retención.

Cambios de humor entre los efectos secundarios de los anticonceptivos

Según explican en los prospectos de las pastillas anticonceptivas, algunas mujeres experimentan cambios en el estado de ánimo. Es decir, tienden a estar más inestables en sus emociones o presentan un mayor riesgo de depresión.

Sin embargo, aún se está estudiando la relación entre ambos sucesos. Las investigaciones de las que disponemos concuerdan en que el efecto es poco medible y, cuando se pudo constatar, apareció tras más de 10 años de empleo de las píldoras.

Amenorrea

La amenorrea, al igual que el sangrado intermenstrual, es un síntoma frecuente. Este es el nombre que recibe la falta de menstruación en el momento en que se esperaría que suceda. Para el caso de los anticonceptivos hormonales es una forma secundaria, ya que se relaciona al desbalance del ciclo.

Lo cierto es que muchos factores pueden influir y no solo las píldoras. El propio estrés o la alimentación, así como el ejercicio físico, son factores determinantes. Sin embargo, es importante que, si esto ocurre, se concrete un test de embarazo para asegurarse.

Disminución del deseo sexual

El deseo sexual es una sensación sobre la cual intervienen muchas condiciones. Las hormonas tienen un papel fundamental, pero no son lo único determinante. No obstante, es posible que con los anticonceptivos se produzca una disminución de la libido.

Según un artículo de la Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la reducción del deseo sexual es más evidente en los métodos de parches e implantes que en los otros. De todas maneras, es dificultoso separar los demás factores que pudiesen intervenir para tener una opinión acabada.

Flujo vaginal

Al tratarse de hormonas, uno de los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos será el cambio del flujo vaginal. Este fluido responde a las variaciones internas y a la conformación de la flora de la vagina.

Casi nunca esta modificación es signo de patología. Inclusive, es esperable que el cambio suceda y que se mantenga durante el uso de las pastillas o los inyectables.

Los anticonceptivos son seguros, a pesar de los efectos adversos

Los anticonceptivos hormonales son un método seguro y eficaz para prevenir embarazos. No obstante, esto no significa que estén exentos de posibles efectos indeseados.

Por ello, debes consultar siempre con el médico todas las dudas. Los profesionales te ayudarán a elegir el más adecuado para ti y te asesorarán en base a tu situación. Cada mujer tiene la potestad de elegir aquello que mejor se adapte a su estilo de vida y que menos complicaciones le traiga aparejadas.

mejorconsalud.com