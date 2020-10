Un hombre dejó morir a su hija dentro de un auto en La Vegas. El padre de la víctima se negó a romper la ventana para sacar a la bebe del asfixiante calor.

Sayah, de un año de edad quedó atrapada en el auto de su padre quien rechazó la ayuda de la policía y de su hermano para no dañar su automóvil nuevo.

Dad refused to break window to save toddler locked in hot car, police say https://t.co/E6lAMDebBq pic.twitter.com/cda9gBXO5l

— Las Vegas Sun (@LasVegasSun) October 7, 2020