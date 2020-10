Jueza ordena Libertad de Alvaro Uribe y Trump Lo Celebra

Trump le envió un mensaje de «felicitaciones», a quien describió como un «héroe» y un «aliado» del país «en la lucha contra el castro-chavismo»

BOGOTÁ.– Una jueza ordenó este sábado la «libertad inmediata» del expresidente colombiano Álvaro Uribe, en arresto domiciliario desde hace dos meses, mientras avanza el proceso en su contra por manipulación de testigos contra un senador de oposición.

En una audiencia pública virtual, la jueza de garantías Clara Salcedo dejó sin efecto la medida de detención contra el exmandatario (2002-2010) por pedido de la defensa y con el apoyo de la fiscalía.

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!