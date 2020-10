Liliana y Lilibeth arremeten nuevamente contra El Puma

Por su parte, durante una reciente entrevista que ofrecieron las hermanas Morillo, Liliana y Lilibeth al periodista venezolano Luis Olavarrieta en su sección de «12 PREGUNTAS«, ambas hablaron de su carrera, su madre y su amor al arte además de dejarle una punta a su padre, José Luis Rodríguez «El Puma«.

A su vez, en encuentro arrancó viendo a las hermanas Morillo quienes son dos artistas admiradas y reconocidas en nuestro país. Primeramente declararon que desde muy pequeñas se tuvieron que acostumbrar a los medios y la fama por las carreras de sus padres quienes son y seguirán siendo figuras icónicas de la música y el arte de Venezuela.

Seguidamente aseguraron que siguen conectadas con Venezuela y dispuestas a trabajar por la reconstrucción del país cuando llegue el momentos, además de que señalaron que han pasado navidades en el Zulia, «No nos hemos ido a ningún lado«.

Asimismo, entre preguntas y preguntan le dejaron una punta a El Puma: «El perdón es parte fundamental de Dios y sin arrepentimiento no hay perdón… Si Dios me perdona a mi todos los días quién soy yo para no perdonar. El perdón es una decisión, no es que te perdono y bien lejos contigo».

con información de Gossip Vzla