Newell’s trolea al Barcelona por querer adjudicarse los inicios de Messi

El Barcelona se sumó este fin de semana a la ola de publicar una versión del “Cómo empezó / Cómo va”, tan popular en redes sociales por estos días y resulto “troleado” por Newell’s Old Boys, ya que utilizaron a Lionel Messi y el club argentino respondió de inmediato.

El punto de este tipo de publicaciones consiste en colocar una imagen del pasado y una del presente para demostrar grandes cambios, mostrando cómo ha empezado algo y cómo va en la actualidad. En el caso del Barcelona, para hacer la comparación subieron la imagen del registro de Messi en la campaña 2000-01 y una imagen del astro cuando ganó el año pasado su más reciente Balón de Oro.

How it started How’s it going pic.twitter.com/vSp5hFmsAT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2020