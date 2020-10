😱JC Chávez Jr. con todo contra su padre – 🤯Yankees lloran por afrenta de los ‘pobres’ – 💯Messi el mejor de La Liga en la historia

Lo que pasó ayer 😲 1. Julio César Chávez Jr. responde a críticas de su padre echándole en cara su adicción a las drogas Después de la pelea contra Mario Cázares, Julio César Chávez dio que sus hijos les “faltó hambre”, por lo que el Hijo de la Leyenda no se quedó callado y le recordó su adicción. Dato: Julio César Chávez Jr. abandonó la pelea contra Cázares en el sexto episodio por un corte provocado por un cabezazo el pasado 25 de septiembre. 🤕 💸 2. Los ricos también lloran en MLB: Entre las nóminas de Nueva York y Tampa Bay hay una diferencia abismal La eliminación de los Yankees a manos de Tampa Bay en el quinto partido de la Serie Divisional duele más cuando se revisan los salarios de ambos equipos. Dato: La nómina salarial de los Yankees para 2020 quedó en $109.4 millones de dólares, la más alta de todo el béisbol. 🤑 💪 3. Messi es el mejor jugador en la historia de La Liga y supera ampliamente a Cristiano Ronaldo Un estudio situó a Lionel Messi como el mejor jugador en la historia de la primera división de España. Dato: Sorprendió que uno de los mejores jugadores de los que se tiene memoria, Cristiano Ronaldo, no haya quedado dentro del top 10. 😬 🤠 4. El boxeador mexicano “Vaquero” Navarrete brilló en Las Vegas para sumar otro título mundial Emanuel “El Vaquero” Navarrete, uno de los buenos peleadores que tiene México en la actualidad, agregó un título mundial a su palmarés al derrotar el viernes a Rubén Villa en Las Vegas.

Dato: Navarrete tiene una racha invicta de 27 combates y su récord es de 32-1. 🥊 😥 5. Santiago Arias manda triste mensaje después de su brutal lesión Después de su lesión en el tobillo izquierdo al inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar, Santiago Arias escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Dato: El jugador del Bayer Leverkusen salió del campo a los siete minutos y hasta el momento no se ha dado a conocer un parte médico sobre la gravedad de la lesión. 🤔 6. Igor Lichnovsky oficialmente deja Cruz Azul por el fútbol de Arabia Saudita El jugador chileno Igor Lichnovsky fue presentado en redes por el equipo Al Shabab FC de Arabia Saudita.

Dato: Después de que se dio a conocer la noticia de su salida, los aficionados de Cruz Azul estallaron contra él. 😠 ☹️ 7. Laura Salvo, copiloto de 21 años murió en un accidente en el Rally en Portugal La joven española Laura Salvo, de 21 años, que participaba como copiloto en el rally de Vidreiro, en Portugal, falleció a consecuencia de un accidente en la competición.

Dato: La joven fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia y se habilitó un helicóptero para su traslado a un hospital pero tuvo una falla respiratoria.