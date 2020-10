Ester Expósito respondió a quienes aseguran que se ha hecho cirugías

De un tiempo para acá, Ester Expósito se convirtió en una de las actrices más llamativa, sensual y talentosa de la industria; desde su papel de Carla Rosón en la popular serie de Netflix: ‘Élite’, ha logrado acaparar un sinfín de titulares.

Tal y como muchos famosos, esta joven española ya ha tenido que lidiar con los haters; y ahora tomó turno para decir “basta” y aclarar las falsas acusaciones sobre su aspecto físico.

Son varias las personas que han asegurado que Ester se ha realizado distintas cirugías plásticas, por lo que ella contestó; “pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, tampoco cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente”, desmintió la actriz.