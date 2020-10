Vizcarra niega haber recibido S/1 millón vinculado al Club de la Construcción #perú

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, negó haber recibido un millón de soles de consorcio Obrainsa-Astaldi durante la gestión que realizó en el gobierno regional de Moquegua. Estas afirmaciones las da luego que un colaborador eficaz declarara esta versión.

El mandatario cuestionó que la información se haya difundido un día antes de haber reclamado por el curso de las investigaciones a Odebrecht y dijo que este tipo de titulares tiene el objetivo de intimidarlo.

“Ayer que reclamo qué pasa con las investigaciones (a Odebrecht), al día siguiente sale un titular de una investigación que se supone que todavía es reservada pero ya está en primera plana de un medio de comunicación” señaló.

“Eso ya es un titular para intimidar al presidente, incluso para querer vacarlo, callarlo, ni uno ni otro, yo he dicho que siempre voy a dar la cara, no me corro y seguiré luchando contra la corrupción”, agregó el mandatario.

El Jefe de Estado evitó responder si es que considera que dichos “ataques” provienen de la Fiscalía, pero aseguró que su lucha contra la corrupción “ha afectado grandes intereses”.

Asimismo, Vizcarra admitió haber tenido comunicaciones vía correo electrónico con la empresa, apuntando que podría explicar en detalle el tema, pero negó enfáticamente haber participado en actos de corrupción.