Así se encuentra Migbelis Castellanos tras su positivo por COVID-19

La venezolana Migbelis Castellanos reveló la noche del domingo (11 de octubre) que dio positivo a la infección por Covid-19. La Miss Venezuela 2013 ya se encuentra cumpliendo la obligada cuarentena.

“Por respeto a las normas para evitar contagiar a otros de la Covid-19 estaré completamente aislada por al menos dos semanas”, anunció Migbelis durante la transmisión del programa Sal y pimienta.

Según reveló la conductora de 25 años a sus compañeros del referido espacio, los síntomas comenzaron hace varios días.

“Desde hace una semana estoy cumpliendo mi cuarentena, estoy quedándome en casa. Los síntomas que he tenido han sido leves, gracias a Dios”, comentó también la criolla en sus historias en Instagram.

Con relación al malestar que sufre, detalló que ha tenido dolores corporales, “dolores de cabeza que van y vienen” y mucho cansancio, aunque dijo no haber presentado fiebre.

“Hoy justo me desperté y lo que más me sorprendió es que me preparé mi café y cuando se hizo me di cuenta que había perdido el olfato y el gusto“, relató.

“Así que hoy he comido por inercia, porque sé que tengo que alimentarme, pero no huelo nada…”, relató la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018.

Migbelis dijo que afortunadamente las personas con las que estuvo en contacto en días recientes han arrojado resultados negativos al virus.

Castellanos igualmente aprovechó su mensaje para destacar la importancia del uso de la mascarilla a la hora de prevenir contagios.

Migbelis se comprometió a seguir trabajando desde su casa, pero todo dependerá de cómo evolucione la enfermedad.