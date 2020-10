Chocan el Mercedes-Benz de Rodner Figueroa y así quedó

El periodista venezolano establecido en EEUU, Rodner Figueroa, contó los detalles del accidente que sufrió el pasado fin de semana: «Ayer me chocaron, gracias a Dios había un rayado a mi mano derecha, una señora se metió en mi canal donde no debía y no podía»

Y agregó: «Son tantas cosas que hacer cuando uno choca, son cosas que parecen bobas pero hay que hacerlas en el instante».

«Estoy bien, sin carro, una pereza, tengo que resolver el tema del carro rentado, llamar al seguro. La señora está bien», afirmó el presentador.

Dijo que andar sin carro era muy difícil porque «Ahora que vienen los premios Billboard estas semanas son complicadas para mí», acotó el venezolano que trabaja en la fuente de espectáculos en la cadena Telemundo para el programa Al Rojo Vivo.

Rodner dice que le gusta compartir lo malo y lo buenos en sus redes sociales, «Comparto lo no tan agradable porque a la final estas cosas pasan, mi actitud no fue de molestarme», precisó.

El periodista escribió en un post: «Y así quedó mi carro después del choque. gracias a Dios estoy bien. En el enlace de mi perfil les cuento cómo fue el accidente y qué deben hacer en caso de un accidente. Una señora que pasó por ahí me lo recordó y me pareció importante compartirlo con ustedes!!! Los quiero y gracias por sus comentarios!!!»