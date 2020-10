Cómo hacer porcelana fría casera

Si te gusta trabajar con masas moldeables aquí te dejo la receta de cómo hacer porcelana fría. Y si todavía no sabes muy bien que eso de la porcelana fría te diré que es una masa como la plastilina, fimo o arcilla. Estas masas moldeables tienen en común su elasticidad y la diferencia de la porcelana fría es que seca al aire.

Receta de porcelana fría paso a paso

En el siguiente video puedes ver cómo hacer porcelana fría paso a paso y todos los ingredientes y materiales que necesitarás.

Ingredientes porcelana fría

Maizena o fécula de maíz

Cola blanca o cola vinílica

Benzoato de sodio

Glicerina

Ácido esteárico (opcional)

Dióxido de titanio (opcional)

Además de estos ingredientes para hacer la porcelana fría necesitaremos una sartén, una cuchara, papel o film transparente, dos vasos de plástico y un poco de vaselina.

Paso 1: Llena un vaso con cola y otro con maicena.

Paso 2: Vierte el primero el vaso de cola en la sartén y a continuación echa el otro vaso que llenaste con la maizena. Estos son los dos ingredientes fundamentales para la base de la porcelana fría.

Paso 3: Añade 1/2 cucharada de benzoato de sodio. También conocido como benzoato de sosa y se suele utilizar como conservante de alimentos . En el caso de la receta de la porcelana fría su función será la de conservación de la masa. En caso de que no encontraras este ingrediente puedes sustituirlo por unas gotitas de vinagre .

Paso 4: A continuación pon una 1 cucharada y media de glicerina. En caso de no conseguirla puedes utilizar aceite de bebé.

Paso 5 (opcional): Adiciona 1/4 de cucharada de ácido esteárico. Este ingrediente será el encargado de darle mayor flexibilidad o moldeabilidad a la masa. Esto no quiere decir que de no usarse la masa quedará dura sino que le dará un extra de flexibilidad. Sin este ingrediente nuestra masa de porcelana fría quedará perfectamente, no te preocupes.

Paso 6 (opcional): Para terminar este bloque añade 1 cucharada de dióxido de titanio. La finalidad de este componente es que la masa de porcelana fría quede más blanca. El no echarlo no afectará al resultado final. Una vez con todos los ingredientes en la sartén vamos a remover hasta conseguir una mezcla bien uniforme sin grumos.

Paso 7: Enciende el fuego o la candela a potencia baja-media y ve removiendo continuamente hasta que veas que la masa de porcelana fría se despega de las paredes de la sartén. Retira la sartén del fuego y coloca la masa sobre una superficie lisa. Deja un par de minutos que se enfríe para terminar de amasar con las manos.

Paso 8: Conservación y almacenado de la masa de porcelana fría casera. Para este cometido lo que necesitamos es que la masa quede libre del aire que es lo que la hace secar. Para esto vamos a cortar un trozo de papel o film transparente de cocina. Le untamos un poco de vaselina y envolvemos la masa cuidando de que no quede ninguna burbuja de aire.

Y eso es todo. Como ves es una receta de cómo hacer porcelana fría fácil y hacerla de forma casera puede ser la mejor opción para los principiantes que se adentran en este mundo de las masas poliméricas. Además, es una masa con la que se pueden hacer muchas figuras como flores, animales, adornos y lo mejor es que secará al aire.

Para darle color a las figuras o trabajos que hagas con la masa puedes hacerlo de dos formas. La primera es darle color a la masa, para lo que puedes utilizar pintura acrílica o pintura para porcelana fría. La segunda manera es crear la figura en color blanco y una vez haya secado pintarla con pintura acrílica. A mí personalmente me parece mejor la primera opción porque además el acabado del muñeco quedará mucho mejor.

Figuras de porcelana fría

A continuación te dejo algunas imágenes de mis figuras con porcelana fría.

Manualidadespasos