Detenidos dos sujetos en el municipio Marcano solicitados por delito de robo

Por Aprovechamiento de Artículos Provenientes del Delito fueron detenidos dos sujetos en el Municipio Marcano del Estado Nueva Esparta. Funcionarios adscritos al Eje de Investigaciones de Vehículos Nueva Esparta , específicamente en el Sector los Millanes, Calle Adrian, lograron la aprehensión de los ciudadanos Freddy José Cedeño V-19.584.461 y Leonel Alfredo Valdiviezo V-28.189.588; El primero de ellos al ser verificado por el Sistema Sipol arrojó registro por Drogas. En su posición los sujetos tenían, Un telefono celular marca Xiami, modelo Redmi Go, color Azul, seriales Imei 861272049781654 y 861272049781662, el cual se encontraba solicitado por el delito de Robo, denuncia que fue realizada por la víctima, la cual Gracias a la labores del CICPC logró recuperar su teléfono celular. Ante cualquier circunstancias nunca dudes en denunciar. Tú seguridad es nuestro trabajo.