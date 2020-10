Diputado Maroun: “Las promesas del #6D son pura farsa”

El diputado a la Asamblea Nacional, Piero Maroun, afirmó que la administración de Nicolás Maduro “pretende seguir engañando al pueblo venezolano con falsas promesas para que participen en la farsa electoral del 6 de diciembre”.

“Los que son miseria para Venezuela prometen progreso. Los que destrozaron Pdvsa prometen recuperarla. Los que dejaron tanques sin gasolina prometen combustible. Los que dejaron el país sin gas y alimento, ahora con una bombona y media mortadela pretenden engañar al ciudadano”, dijo Maroun en referencia a las propagandas políticas de Maduro durante los últimos días.

De igual manera, el parlamentario agregó que “los que paralizaron y arruinaron empresas prometen arrancarlas. Los que pulverizaron la moneda prometen un milagro económico”.

Por último, Maroun aseveró que ya los venezolanos no creen en las falsas promesas. “Nadie se come sus cuentos, el país repudia su teatro electoral del 6 de diciembre y sus mentiras. No dejemos de luchar, por la vida, democracia y libertad”.

