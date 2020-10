Diputados y senadores piden a PML no agandallarse de la dirigencia nacional de Morena #méxico

Un grupo de diputados federales y senadores morenistas que respaldan a Mario Delgado hicieron un llamado al actual dirigencia nacional interino del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, no prestarse al juego de Porfirio Muñoz Ledo que hoy pretende agandallarse de la Presidencia de Morena.

Criticaron la actitud golpista de Muñoz Ledo y su arribo a la dirigencia de manera ilegal. Dijeron que de consumarse esto sería un dirigente espurio.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, a través de las redes sociales, hizo un llamado a respetar la legalidad.

“Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, los legisladores Erasmo González, Dolores Padierna Luna, Armando Contreras, Sergio Gutiérrez, Emanuel Reyes, Carlos Nieto y Alejandro Armenta, entre otros, informaron que este lunes entregaran una carta a las autoridades del INE para que se vaya a una tercera encuesta.

La diputada Padierna Luna hizo un llamado a Muñoz Ledo a elevar la estatura política y de dialogo y se comporte como un demócrata, “ y no como lo está haciendo, porque como lo está haciendo parece como un clavo ardiente del que se agarraron para querer tener la presidencia del partido” .

Dijo que no se vale no que él está haciendo dañando el proyecto que bien impulsando el partido de Morena

Además, señaló que el presidente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, firmó una serie de acuerdos para el proceso de renovación del partido que se tienen que respetar

Dolores afirmó que Muñoz Ledo está buscando ese espacio para atacar al Presidente de la República y recordó que en el año 2000 renunció a su militancia en el PRD porque se designo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato presidencial.

La legisladora hizo un llamado a Porfirio Muñoz Ledo a terminar bien la última etapa de su vida política y que pida perdón a la sociedad mexicana por los actos que hizo antes, además de que hay un órgano interno en el partido que puede sancionar este tipo de actitudes.

“No somos nadie para sancionar a nadie; nosotros no perseguimos a nadie, tenemos una cultura democrática, de respeto, de tolerancia. Hay un órgano interno que se encarga de esos temas, pero hay que decirle a Porfirio Muñoz Ledo que no crea que no hay memoria, y necesitamos que la última etapa de su vida política termine bien, como una persona a la que habíamos respetado”.

“Le pedimos pedir perdón a la sociedad mexicana, sobre todo a las fuerzas progresistas y democráticas del país, pedir perdón por los actos que él hizo antes”.

Por su parte, el diputado Armando Contreras Castillo, afirmó que no hay manera de obviar la tercera encuesta y aseguró que en esta Mario Delgado nuevamente va a ganar. “Ya ganó las dos primeras y va a refrendar su triunfo”.