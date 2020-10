La energía planetaria te llevará hacia lo sorpresivo y nunca experimentado por ti. Así lo advierte el horóscopo de hoy 13 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 13 de octubre de 2020

Tu fe se fortalece y te protege de todo mal. Las estrellas te imantan de suerte en todo lo que signifique uniones. Así lo decreta el horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aunque Mercurio esté retrógrado, te comunicas con mucha efectividad, autoridad y convencimiento. No obstante cuida de no imponer tus ideas y criterios en los demás. Es posible que te veas envuelto en una conversación algo tensa e incómoda. Puedes exponer tus ideas, pero no te impongas. Números de suerte: 16, 25, 33.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con Mercurio retrógrado, es posible que te sientas frustrado en tus intentos de progresar en el plano profesional. Lo importante es que no bajes tu guardia. En vez de pelear con los demás, enfréntate contigo mismo y exígete valor. Alguien cerca de ti te da el empujoncito extra que necesitas para salir adelante. Números de suerte: 7, 9, 25.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Mercurio se encuentra retrógrado por lo que debes de cuidar de tus ahorros y controlar tus gastos. No te dejes deslumbrar por artículos que no necesitas. Lo que tienes y posees no hace tu persona. El dinero no representa lo que eres. Evita ir de compras a menos que sea para algo muy necesario. Números de suerte: 26, 22, 10.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Estás ahora en las de trabajar duro y dar el máximo, ya sea en tu profesión o en tu trabajo. Te sientes orgulloso de lo que hasta ahora has logrado. Tus esfuerzos serán valorados y renumerados. No descuides tu salud, no emplees todas tus horas en trabajar y separa tiempo para relajarte. Números de suerte: 5, 9, 23.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía está por todo lo alto y todo lo quieres hacer con mucha prisa. Es importante que disminuyas tu velocidad a la hora que tengas que hacer algún trabajo físico. Lucha por tus derechos y tu independencia. Estás en el mejor momento para conseguir lo que deseas y hacer realidad tus sueños. Números de suerte: 7, 12, 16.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Ahora que Mercurio, tu regente, está retrógrado, necesitas establecer un nuevo ritmo de vida en donde puedas ajustarte a tus necesidades básicas. Ahorra y cuida mucho de cómo inviertes y gastas el dinero. Tú eres un ser muy espiritual, comparte tus preocupaciones y tus inquietudes con tus seres de Luz. Números de suerte: 25, 23, 3.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Planes de última hora serán placenteros y más productivos que si los hubieses planificado con mucha anticipación. Aun cuando Mercurio se encuentra retrógrado, podrás compartir conocidos que estarán dispuestos a darte el respaldo que necesites. Recibes una respuesta positiva de alguien que te interesa. Números de suerte: 7, 2, 12.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Alguien muy importante para ti, te confronta a nuevas realidades y surgen conflictos que transformarán tu modo de ver la vida. Si tienes una pareja, los asuntos de dinero traen preocupación y discusiones de cómo lograr un balance justo entre los dos. Algo muere en ti para dar a luz un nuevo comienzo. Números de suerte: 31, 18, 9.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Mercurio retrógrado te impulsa a reflexionar sobre lo que has aprendido y lo que deseas para llegar a tu balance económico y hacer planes para el futuro. La relación con tu pareja se fortalece si es que en los dos existe un verdadero interés. No es buen momento para ir de compras o invertir. Números de suerte: 16, 23, 7.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Estás muy competitivo y buscas nuevos retos para probarte a ti mismo y al resto del mundo de lo que eres capaz de hacer. En el amor estarás muy impulsivo, ahora que Mercurio, el planeta de la comunicación, se encuentra retrógrado. Lo que deseas, lo quieres ahora y es probable que no lo puedas conseguir. Números de suerte: 12, 16, 30.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Si te encuentras en busca de pareja, de ahora en adelante se presentan oportunidades para conocer nuevas caras y encontrar lo que tanto deseas. Tu mundo social se expande y no debes esconderte más, disfruta de lo bueno que te ofrece la vida. Reconoce que el mundo quiere compartir contigo. Números de suerte: 20, 15, 45.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con Mercurio retrógrado espera mucha actividad y cambios. Flexibilízate y déjate llevar. No pongas resistencia alguna. Podrías enfrentar situaciones en las cuales tu pareja no esté de acuerdo con lo que quieres y te será muy difícil aceptar la opinión de otros en estos momentos. Números de suerte: 23, 31, 5.