La FAN reporta 14 narcoaeronaves neutralizadas en seis meses

La FAN ha reportado haber neutralizado 14 narcoaeronaves en los últimos seis meses. Pero más allá de los anuncios, se desconoce resultados de las experticias ni las personas que son investigadas. El general retirado Gonzalo García Ordóñez puntualiza que la data que generan nunca ha sido confiable

La Fuerza Armada Nacional (FAN) ha reportado un total de 14 presuntas narcoaeronaves neutralizadas en los últimos seis meses. Aunque el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), el Comando de la Defensa Aeroespacial Integral (Codai) y otras instancias hacen los anuncios de las operaciones, no se han precisado detalles, no se conoce el resultado de las experticias ni las personas que son investigadas tras la actuación militar.

La cifra de las narcoaeronaves se desprende de los anuncios que hace el Codai. Desde abril hasta el 7 de julio sumaban nueve. Después de esa fecha, se han reportado otras seis incursiones: tres en agosto, dos en septiembre y una en octubre.

El Codai informó el 6 de octubre que fue detectada una aeronave biturbina modelo Gulfstream III «sobrevolando ilegalmente el espacio aéreo venezolano, ligada a delitos transfronterizos del narcotráfico. Tras seguir maniobras evasivas, fue inmovilizada».

La operación fue anunciada por el ministro de Interior y Justicia, mayor general Néstor Reverol Torres, quien dio cuenta del derribo de una aeronave, modelo Gulftstream II presuntamente usada en actividades de narcotráfico, que volaba en el espacio aéreo de Venezuela cerca de la frontera con Colombia.

Previo a eso, el Codai anunció el 25 de septiembre la detección de una aeronave de turbina, cuyas siglas no fueron identificadas, en las inmediaciones del municipio Catatumbo, en el Zulia. «Se presume fue utilizada en eventos ilícitos», señaló el comando.

En el caso de agosto de 2020, los reportes se hicieron los días 4, 11 y 12. La primera operación dio con una aeronave de bandera norteamericana matrícula N17JE que estaba siniestrada cerca del aeropuerto internacional «La Chinita» en Maracaibo.

Asimismo, el 11 de agosto se registró una aeronave ilegal, al oeste de la Península de Paraguaná sin plan de vuelo. «Fue persuadida por los medios aéreos de la FAN, realizando maniobras evasivas baja altura perdiendo el control y precipitándose a tierra».

Al día siguiente, la operación fue contra una aeronave ilegal al sur del Lago de Maracaibo, la cual fue inmovilizada.

Hasta septiembre, el Ceofan aseguró que en 2020 se habían neutralizado 29 aeronaves del narcotráfico, y además decomisado 22 toneladas de drogas. Los datos fueron aportados por el jefe del Ceofan, almirante Remigio Ceballos Ichaso, en un comunicado.

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente las absurdas declaraciones del director de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, contralmirante Andrew Tiongson, en las cuales acusa a Venezuela de fuente primaria de contrabando de drogas y paraíso de impunidad para narcoterroristas y narcotraficantes», dijo el alto oficial.

En abril, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, enfatizó que «el Estado, aferrado a los principios que encarna la revolución bolivariana, viene desarrollando una batalla frontal contra carteles del narcotráfico que intentan usar nuestro espacio geográfico para sus nefastos propósitos».

La FAN puede derribar aviones cuando exista la presunción de que se trata de narcotráfico. En estos casos, media un protocolo de alerta y de disuasión.

En medio de las operaciones que realiza la FAN, para el control del espacio aéreo, quedan cabos sueltos luego de los reportes. «Hay aspectos confidenciales de la operación que deben resguardarse. Pero los resultados deben ser del dominio público. Deben darse a conocer datos específicos, muy puntuales de los resultados», señala el general retirado Gonzalo García Ordóñez, exjefe del Comando Unificado de la FAN.

El militar añade que, al no conocerse los resultados, se genera la desconfianza. «Sin datos no hay información, es solo un anuncio. La data que generan nunca ha sido confiable y, en cada reporte, primero cuidan lo político, la verdad no les importa», acota.