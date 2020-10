La misteriosa muerte de Chris Jenkins

Chris Jenkins era un estudiante de 21 años de la Universidad de Minnesota que visitó un bar de Minneapolis en la noche de Halloween de 2002. Después de dejar el bar a medianoche, Chris desapareció sin dejar rastro. Permaneció perdido 4 meses hasta que su cuerpo fue descubierto en el río Mississipi. Como todavía llevaba su disfraz de Halloween, todo apuntaba a que murió poco después de desaparecer. Chris estaba fuertemente intoxicado esa noche, y como la causa de la muerte se determinó como ahogo, se creyó en un principio que fue un accidente o suicidio. Sus padres rechazaron esta suposición y presionaron para una investigación a fondo. Finalmente, en 2006, la muerte fue declarada como homicidio.

Si bien las autoridades no dieron detalles muy específicos, alegaron que un sospechoso encarcelado afirmó que estaba presente cuando Chris fue asesinado y arrojado al río desde un puente. Aunque ese testimonio fuera real, no había pruebas suficientes para incriminarlo. Aún así, una teoría fue que Chris Jenkins fue víctima de uno de los asesinatos de “cara sonriente”. Durante este periodo de tiempo, aproximadamente 40 estudiantes de los Estados Unidos fueron víctimas de ahogos. En algunos de estos casos, un grafiti de “cara sonriente” fue encontrado cerca de los cuerpos. Esta teoría conectaba dichos casos y afirmaba que las víctimas eran drogadas antes de tirar los cuerpos al río para que así parecieran accidentes. Aunque no se encontrara el grafiti de “cara sonriente” cerca del cuerpo de Chris Jenkins, las autoridades no puedes pasar de largo las similitudes que tiene con otros casos sin resolver.