Manny Pacquiao firma con Paradigm Sport y su pelea con McGregor se ve más cerca que nunca

El boxeador filipino Manny Pacquiao firmó un contrato con la promotora Paradigm Sports y de inmediato desató rumores sobre una posible próxima pelea contra el artemarcialista mixto Conor McGregor, a quien también representa la empresa.

“Estoy emocionado de habernos asociado oficialmente con Paradigm Sports. Agradecido por el apoyo de mi familia, equipo y fanáticos mientras continúo mi viaje de boxeo profesional. ¡Vienen grandes cosas! ¡Manténgase al tanto!”, expresó el pugilista en su cuenta oficial de Instagram cuando publicó la foto con el documento rubricado.

Con este mensaje, el filipino causó más expectativa sobre el mensaje que dejó hace poco The Notorious en su Twitter:

“Boxearé ante Manny Pacquiao pronto en Medio Oriente. Será un verdadero honor el haber enfrentado a dos de los más grandes boxeadores de la era moderna”, escribió el peleador irlandés. Sin embargo, cuando lo publicó hace poco más de 15 días, su confirmación no encontró eco en Pacquiao o en su equipo, aunque el contrato que firmó el asiático es un gran paso hacia un próximo enfrentamiento.

Anyway all water under the bridge who gives a fook. I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020