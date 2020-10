🤗Pacquiao vs. McGregor, más cerca que nunca -😲Dodgers pierden ante Braves -🤟Dominicano hace la atrapada del año

Lo que pasó ayer 👊 1. Manny Pacquiao firma con Paradigm Sport y su pelea con McGregor se ve más cerca Dato: Hace unas semanas McGregor anunció que boxearía ante Manny Pacquiao pronto en Medio Oriente🧐 😮 2. Los Dodgers arrancan mal, pierden ante Braves Dato: Un total de 10,700 personas asistieron al primer partido de la temporada con fans en su interior😨 🤗 3. El dominicano Manuel Margot hace la atrapada del año y Rays gana a los Astros Dato: Margot hizo la atrapada del año al quedarse con la pelota al caer al otro lado de la barandilla, sobre un pasillo cerca de las tribunas del Petco Park ⚾ ⚽ 4. El Tri regresará a Europa en noviembre, enfrentará a Corea del Sur Dato: México es décimo primero en la clasificación de la FIFA, Corea el trigésimo noveno y tercero de Asia, después de Japón e Irán🤔 🤯 5. El ‘Piojo’ asegura que mientras esté el América, Cruz Azul no será campeón Dato: El ‘Piojo’ reconoció que Cruz Azul lo ha estado haciendo bien desde antes del Guard1anes 2020 pero que no permitirá que el gran paso celeste se convierta en título, pues ahí estarán las Águilas para impedirlo😎 😰 6. Fallece a los 77 años Joe Morgan, legendario jugador de MLB Dato: La leyenda de los Cincinnati Reds, quien desde hace unos años tenía polineuropatía, una degeneración general de los nervios periféricos que se extiende hacia el centro del cuerpo, falleció en su casa de Danville, California🙏 📺 7. México vs. Argelia: Horario y dónde ver en Estados Unidos el amistoso del Tri Dato: Y en su segundo encuentro dentro de la mini gira del Tri en Europa, la Selección buscará mantener su paso perfecto en lo que val del año, luego de vencer a Holanda el pasado miércoles y de golear a Guatemala en el Estadio Azteca😮