Alias “el culebra” fue decapitado en el patio de su residencia y su cabeza la dejaron en la vía pública en Anzoátegui

Un sujeto apodado "EL CULEBRA" fue decapitado y su cabeza abandonada en vía publica por miembros de una Banda Criminal en el Estado Anzoátegui,el sujeto fue identificado como Jesús Rafael Mariño Farfan de 22 años de edad, quien se encontraba en el patio de su casa y fue abordado por los delincuentes.Este hecho se registró en el sector El pilón 2 ,calle El roble Parroquia Soledad del municipio Independencia.Mariño estaba solicitado por homicidio,Robos y Porte ilícito,al sitio se presentó una comisión del CICPC para el levantamiento. #13oct #davidglock_ #anzoategui Fotos sin Censura en Telegram 🔞⛔