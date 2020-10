En menos de ocho días, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, volvió este martes a Florida para dirigirse ahora a los jubilados, a quienes aseguró que el «único adulto mayor» por el que el presidente de EE.UU., Donald Trump se preocupa, es por él mismo.

«Trump nunca se ha centrado en lo que importa, nunca se ha centrado en ustedes (…). No solo no ha estado dispuesto a hacer el trabajo, no creo que le importe mucho», manifestó Biden en el sur de Florida.