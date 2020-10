Columna Alfredo Millán «Ni es una Ley Ni Es un Documento» #13Oct

La Ley ANTIBLOQUEO, dijo Maduro, es mía, es de mi creación, y de inmediato creó mediante Decreto, El Centro Internacional de Producción Productiva, para que vengan capitales, nacionales, privados, todo el que quiera invertir, generar riquezas, Nos da todas las herramientas para defender a Venezuela, defender el espíritu que une a todos los venezolanos, por construir nuevas situaciones, abrir nuevos caminos. Venezuela la debemos recuperar ante todo. Al respecto Dijo, Diosdado, esa ley no es Inconstitucional, o sea, no está fuera de la Constitución. Sin embargo, sale mediante documento publicado y expresado a través de las Redes, que los dirigentes: María Corina, Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristiguieta y Carlos Ortega, denuncian que con esa Ley acabarían con todos los activos de la Nación, sería pues Un Acta de Remate de La República, mediante un acto que denominan Antibloqueo, para entregarlas a sus cómplices y Asociados y ¿ Cómo lo pretenden hacer?, mediante un acto titánico y arbitrario, dicen que ese Antibloqueo no es para abrir la economía del País, sino todo lo contrario, representa una monumental operación de expoliación nacional para blanquear capitales extranjeros y los de los carteles y dichos remates no podrán revertirse en el futuro, Octubre del 2020”. Ahora bien, este anuncio o aviso sin Rúbrica que nos permita decir a los abogados, es legal o real, a mi manera de ver, no le puedo dar la credibilidad alguna, porque ni siquiera se asemeja a un Instrumento o Documento Público, es igualito a lo que decía en estos días, cuando hacía referencia al fallo pronunciado por el Magistrado Presidente del TSJ Dr. Maikel Moreno, sobre el Avocamiento y corrección de la causa que había generado la prisión de dos Militares en Caracas, sobre la Acusación formulada por los Dos Fiscales del Ministerio Público, que estaba ERRADA o era ERRATICA, y ordenaba corrección y nuevo pronunciamiento con relación al delito allí observado, no era que Anulaba o determinaba Inocencia alguna, no, porque el proceso continuaba, era sobre la actuación Fiscal, y tomando en cuenta o consideración ese fallo, decía que sucedió igual en Nueva Esparta, en una acusación formulada acá en un Tribunal Penal de Nueva Esparta, por Fiscal del Ministerio Público contra un Abogado, entre otros, basándose en su acto acusatorio, de un cartel publicado en las redes y al cual calificó de Documento Público así: SUPUESTOS DELITOS: USO DE DOCUMENTO PUBLICO, previsto y sancionado en el art 322 del Código Penal…en concordancia con el art 319 del Código Penal, Veamos a la letra muerta que dice dicho artículo TODO EL QUE HUBIERE HECHO USO O DE ALGUNA MANERA SE HUBIERE APROVECHADO DE ALGUN ACTO FALSO, AUNQUE NO HAYA TENIDO PARTE EN LA FALSIFICACION , SERA CASTIGADO… Y el 319. SI SE TRATA DE UN ACTO PUBLICO…sufrirá pena de prisión de seis años a doce años. Pero cuando vamos a lo que se entiende por Documento Público, dice el Código Civil: art 1.357 Instrumento Público o autentico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp