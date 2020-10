Definida la fecha del ‘Clásico’ entre Barcelona y Real Madrid

Todo definido para otra titánica batalla en el ‘súper clásico’ español entre Barcelona y Real Madrid, los cuales, se medirán por el partido de ida de la temporada 2020-21 el próximo 24 de octubre en el Camp Nou, duelo correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

Un partido en el que no habrá público en las gradas, ya que como se ha repetido varias veces: los aficionados no regresarán a los estadios en los campos de fútbol españoles hasta, como mínimo, el comienzo de 2021.

Antes de la llegada de la jornada 7 y de Clásico, Real Madrid y Barcelona todavía tienen que hacer frente a otro duelo. En el caso de los culés, a domicilio frente al Getafe este sábado 21 -a las 21:00 horas-. Precisamente, justo antes de que salten al campo del Di Stéfano los pupilos de Zidane para recibir al Cádiz -a las 18:30 horas-.

Hay que recordar que los merengues aunque son líderes de la tabla hasta la fecha, tienen un partido aplazado debido a que estuvieron activos durante las vacaciones por la Liga de Campeones, mientras que los culés en esa misma condición, son quintos en la tabla pero con tres jornadas menos.

Este partido llega con los focos sobre dos jugadores; por parte de los locales, Lionel Messi, quien quiso abandonar al Barcelona antes de iniciar la temporada, luego que el argentino manifestara su intensión de irse. Finalmente, esta situación no se dio debido a que él no activó su cláusula en el contrato y la directiva no quiso concederle el pedido.

Por parte del Real Madrid, las miradas están puestos en la recuperación de Eden Hazard. El belga volvió a caer lesionado, aunque no del tobillo que tantos problemas le dio la pasada temporada, y ha comenzado ya la cuenta atrás para saber si llega o no al Clásico del Camp Nou.

Esta nueva edición del Clásico podría igual los números históricos en Liga, donde se han enfrentado en 180 ocasiones con 73 triunfos para los blancos y 35 empates, mientras que los azulgranas han cosechado 72 laureles.

