Edgar Ramírez contó detalles de su secuestro

La actriz Nicole Kidman entrevistó al venezolano para la revista Interview, allí el actor contó que fue secuestrado como en las películas con metralletas durante unas tres horas, «Pero luego me dejaron ir. Afortunadamente, lo que sucedió fue que dijeron: «No, este tipo es demasiado grande para que podamos esconderlo, así que dejémoslo ir».

Ante el asombro de la australiana, Edgar siguió contando su experiencia: «Lo peor de ser secuestrado no es la violencia ni el miedo a que lo maten, es la soberbia. La suposición de que tu vida les pertenece, que a partir de ese momento no estás a cargo de tus propias decisiones. Que tu vida no te pertenece. Por eso no doy nada por sentado. Siendo actor, vivimos muchas vidas. Estamos recopilando muchas experiencias en el menor tiempo posible».

«Cuando estuve en Sudáfrica, fue lo más parecido al ambiente que sentí en Venezuela. La belleza de la gente y la franqueza y calidez, pero al mismo tiempo hay tensión en el aire. Tuve que tener guardaespaldas cuando estábamos filmando Los últimos días del crimen estadounidense», relató el actor.

Edgar crítico al Gobierno de su país: «Vengo de un país que es un superestado. Venezuela es una dictadura total, donde usan cualquier cosa para fortalecer el control sobre la sociedad».

Nicole le dijo: «Escuchar sobre tu pasado y su historia y por lo que has pasado, obviamente eso impregna su trabajo. Pero también me entusiasma mucho tu futuro y quiero ser parte de él».

El actor se refirió también al tema de su niñez y cómo había experimentado la violencia en Bogotá, durante el narcoterrorismo de Pablo Escobar, «Esa es la razón por la que no he podido interpretar a un capo de la droga a pesar de las innumerables ofertas que he recibido. No es una razón política. Por supuesto, hay algo artístico que descubrir en personajes como ese, y tengo amigos que los interpretaron maravillosamente. Pero para mí, es muy personal. El mejor amigo de mi padre fue asesinado por Pablo Escobar».

Contó una desafortunada anécdota: «Recuerdo que tenía 5 años y me subí al autobús escolar con mi hermana, fuimos a esta escuela que estaba al otro lado de la ciudad, una escuela linda, porque los hijos de diplomáticos y políticos iban a esa escuela. Mi hermana y yo asistimos porque mi padre estaba en un puesto diplomático en Bogotá y recibíamos amenazas de bomba todos los meses. A los 5 años no entiendes la gravedad del problema. Si me muero hoy, no podré volver por la tarde y almorzar con ella. Ese era mi miedo», confesó el venezolano.

La conversación también versó sobre el tema de la actuación, recorriendo varias de las películas y directores con los que ha trabajado Edgar. Adelantó que piensa trabajar una cuarta vez con la reconocida actriz española Penélope Cruz.

El actor posteó este mensaje: «Está es de lejos una de las conversaciones más íntimas que he tenido en mi vida. Gracias Nicole Kidman por tu calidez, tu gracia, tu sensibilidad… y por hacerme sentir seguro y amado, siempre. Tengo tanta suerte de tenerte en mi mundo».

