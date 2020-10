El Govern ordenará el miércoles el cierre de bares y restaurantes en todo Cataluña #españa

Cataluña anuncia el cierre de bares y restaurantes. Este miércoles, el Govern presidido por Pere Aragonès, comunicará la medida para frenar la expansión del coronavirus. Tras el confinamiento de los meses de marzo y abril, estos establecimientos habían podido operar con ciertas restricciones, pero nunca se habían cerrado por completo en ninguna comunidad. Cataluña es la primera que toma la medida como contrapartida al estado de alarma.

El objetivo de la Generalitat es evitar al máximo la movilidad de los ciudadanos pero sin prohibiciones que requerirían el decreto de esta herramienta constitucional, como ocurrió en Madrid hace unos días por imposición del Gobierno de Pedro Sánchez. El Govern, además de ordenar el cierre de bares y restaurantes, también prohibirá las competiciones deportivas no profesionales, tal como ha avanzado esta tarde OKDIARIO, y mandará a casa a tele trabajar a todos los funcionarios.

En definitiva, con las medidas que se anunciarán este miércoles mediante una comparecencia conjunta del presidente en funciones y varios de los consejeros del Govern, lo que está haciendo el ejecutivo regional es, en cierto modo, confinar a los catalanes por falta de lugares donde acudir. Con el cierre de espacios de ocio, eventos deportivos y centros de trabajo, a parte de caminar por la calle, y teniendo en cuenta el frío, nada invitará a salir de casa.

Los expertos han recomendado a la Generalitat restringir todo lo posible la movilidad de las personas durante los próximos quince días. Las previsiones que maneja el departamento de Salud indican que el crecimiento de contagios aumentará un 30% más de los que se contabilizan diariamente en los últimos días. La tasa de incidencia, ahora situada entre los 300 y los 400 casos por cada 100.000 habitantes, podría superar con creces también los 500.

Suspensión de actividades depoetivas

La Generalitat tiene la firme intención de suspender las competiciones deportivas no profesionales durante los próximos 15 días para limitar la movilidad y combatir los rebrotes de coronavirus que afectan a Cataluña. A instancias de los departamentos de Salud y de Interior, la Secretaria General del Deporte ha comunicado a las federaciones deportivas la posibilidad de que el Procicat (Protección Civil de Cataluña) apruebe un paquete de medidas que afecten principalmente a las competiciones federadas y escolares.

Esta decisión de la Generalitat busca reducir la movilidad propia de los partidos que se disputan los fines de semana, no se trata de controlar un brote que afecte exclusivamente a las competiciones deportivas. La decisión la anunciará probablemente este miércoles el Procicat, pero las distintas federaciones deportivas catalanas ya trabajan con la posibilidad de que las competiciones queden anuladas a partir de este fin de semana.

El pasado fin de jugaron se disputaron cerca de 5.000 partidos únicamente de futbol base. Esta medida de prohibir las competiciones deportivas no profesionales en Cataluña no afectará a los entrenamientos de los equipos, que podrán seguir realizándose, ni se limitará la práctica deportiva individual en cualquier parte del territorio. La decisión del Procicat no afecta a aquellas competiciones de ámbito estatal, internacional o profesional, que podrán seguir celebrándose en toda Cataluña.