+VIDEO | Grupo de Lima pide a la CPI iniciar una investigación formal en contra de Maduro

View this post on Instagram

El Grupo de Lima, que lo integran 15 países, pidió a la Corte Penal Internacional que abra una investigación formal en contra de Nicolás Maduro “por crímenes de lesa humanidad”. Entre otros temas abordados por la iniciativa internacional, acordaron rechazar las elecciones del 6 de diciembre, al asegurar que estas no poseen las garantías necesarias. Por su parte, el comisionado para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, indicó que la posición unánime de los país es que “Venezuela es el santuario del crimen organizado”. 📽 @julioaborges 📌 Para más información ingresa en el link de nuestra BIO