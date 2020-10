Esposa de Vizquel vuelve con más acusaciones contra el expelotero

Blanca Vizquel, esposa del pelotero venezolano Omar Vizquel, aseguró este miércoles 14 de octubre que el equipo Tigres de Detroit obligó al excampocorto a ir a terapia por violencia doméstica.

La mujer habló nuevamente sobre los abusos físicos y psicológicos que dijo haber sufrido en su relación, e indicó que decidió que era momento de hablar públicamente para que su caso sirva de ejemplo a otras personas que estén involucradas en problemas de violencia doméstica.

“Llevo esto públicamente porque siento una gran responsabilidad con mujeres, hombres y niños que quizás atraviesan por un proceso similar como el que pasé y estoy pasando. Quiero ser un espejo para esas personas y que se den cuenta que se puede vivir una vida sin abusos”, dijo en una entrevista para Vladimir a la Carta.

Afirmó que durante sus casi 12 años de relación hubo muchos momentos de violencia psicológica que pronto pasaron a la violencia física.

Agregó: “Parte de la violencia empezó porque Omar tiene problema de infidelidades. Sus infidelidades eran muy recurrentes; sé que tenía este problema con otras parejas que no estuvieron con él de forma legal”.

La pareja se encuentra en trámites de divorcio, proceso que Blanca Vizquel aseveró que no ha resultado fácil de enfrentar.

“Enfrentarse a una persona con tanto poder como Omar Vizquel es difícil porque es alguien que maneja muchos recursos y gente que hace cosas por él“, expresó.

“Una persona que nunca haya sido violentada en su vida no entiende por qué uno no habla y se queda en esta relación. Yo vivía sola con él y el miedo que yo sentía de hablar era demasiado. Yo no sabía como manejarlo, no entendía lo que estaba pasando”, añadió.