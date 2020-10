El artículo Este es tu horóscopo de hoy 15 de octubre fue publicado originalmente en epmundo.com

Echa a un lado toda lamentación, lo positivo llegará a tu vida. Así lo decreta el horóscopo de hoy 15 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 15 de octubre de 2020

Fluye como el agua cristalina del manantial, pura, clara y serena. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Toma tiempo y espacio para reflexionar sobre quien realmente te conviene a tu lado. Sobrevivirán las relaciones fundamentadas en la honestidad y en la compatibilidad especialmente en lo sexual. Hablarás menos, fantasearás menos pero actuarás y decidirás con mente y corazón. Números de suerte: 32, 10, 50.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Quédate tranquilo y deja que el amor te busque y te encuentre. No te precipites en dar el sí o en el compromiso obligado. Estarás más acertado al escoger amistades. Tendrás menos amistades pero todas serán más honestas, sinceras y educativas. Nadie de tu pasado podrá darte la felicidad soñada. Números de suerte: 15, 4, 33.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Le impondrás tu originalidad a todo lo que hagas. Lo esotérico, lo místico te unirá más a las fuerzas divinas espirituales. La musa de la inspiración despertará en tu interior y podrás sacarle provecho a tus talentos ocultos. Excelente periodo para continuar con estudios, cultivando tu espiritualidad. Números de suerte: 8, 25, 22.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Divide sabiamente el tiempo para que puedas hacer tus deberes y sacar espacio para relajarte y divertirte. Tu familia te apoyará ahora en lo que necesites. Vas a estar más alerta a oportunidades profesionales y financieras. Fuerzas poderosas laboran siempre a tu favor, Cáncer. Números de suerte: 31, 40, 1.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu estrella brilla con mayor intensidad, Leo. Vas a disfrutar ahora de tu profesión y le vas a sacar muy buen partido a todo negocio que emprendas ahora Se amplían tus horizontes y el optimismo te impulsará a lograr todo lo que te propongas. Todo viaje corto o largo te conviene. Números de suerte: 6, 13, 48.

Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El dinero se multiplicará especialmente si laboras en algo creativo, artístico o relacionado con el mundo de las comunicaciones. Si buscas pareja, lo astral te llevará a unirte en cuerpo y alma con alguien afín. Estarás enérgico, determinado y más rápido para aprovechar oportunidades. Números de suerte: 1, 28, 17.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu corazón se abrirá a nuevas relaciones sentimentales. Conocerás gente fascinante e inspiradora que te envolverán en su energía positiva. Te buscan, te invitan, te solicitan y no habrá espacio donde tú no brilles. Vivirás experiencias importantes pero no te lances a uniones precipitadas. Números de suerte: 35, 44, 10.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu sola presencia inspirará cariño, ternura, afecto y admiración. No coquetees con el peligro y no permitas que te deslumbren con apariencias bonitas y falsas promesas. Quédate con aquellos que han probado quererte en las buenas y en las malas. Serás ejemplo de esperanza y superación. Números de suerte: 18, 2, 33.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Practica diariamente la meditación y bendice a todo aquel o a todo lo que encuentres en tu camino. Levántate dando gracias y recuerda que todo lo que ocurre son lecciones para evolucionar en el plano físico. El odio, el rencor y la venganza te llevarán a enfermedades del cuerpo, la mente y el espíritu. Números de suerte: 17, 3, 28.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Vas a entender por fin que todo lo que eres en tu exterior, viene de lo que alimentas en tu interior. Realizarás que el mundo será pequeño para lo que tú quieres y puedes hacer, Capricornio. No permitirás que seres tóxicos y desajustados te saquen de lo ya decidido por ti. Números de suerte: 44, 13, 26.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las puertas que estuvieron cerradas para ti, se abren ahora de par en par. El Cosmos te protege de enemigos gratuitos y ocultos. Lo que otros digan o comenten de ti, no será problema tuyo, sino de ellos. Piensa más en ti y te pondrás en un altar para que te admiren y te valoren. Números de suerte: 31, 49, 5.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Dale rienda suelta a lo que te dicta tu imaginación y crea arte, belleza. Se incrementa tu potencial de ganar más dinero y prestigio personal. Confía plenamente en tu voz interior que nunca te ha fallado. Cuidado, mantente alerta a oportunidades y ofertas que lucen maravillosas. Números de suerte: 9, 30, 27.

